На прошлой неделе многих политических наблюдателей удивил визит представителей партии "Новое Единство" в Вентспилс. В кулуарах Сейма заговорили о том, что это поездка не обошлась без влияния Айвара Лембергса, а руководство прибрежного самоуправления, тесно связанное с ним, попыталось навязать правительству свои условия и повлиять на возможные перестановки в коалиции. Как раз сейчас на повестке дня правительства находится вопрос о портах, в том числе о будущем Вентспилсского свободного порта и о модели его управления, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
ВИДЕО ⟩ Кучинскис: Уже невозможно скрывать, что Лембергс здесь и никуда не делся
Если партия "Прогрессивные", к которой принадлежит министр транспорта, в этом вопросе - новичок, то Союз зеленых и крестьян (СЗК) имеет опыт участия в работе многих правительств. Представители СЗК открыто признают, что заинтересованы в расширении влияния самоуправления Вентспилса на управление портом.
О предстоящем перезапуске правительства уже прямо говорят несколько политиков Единства, в том числе премьер-министр Эвика Силиня.
Она провела индивидуальные переговоры со всеми министрами. В кулуарах обсуждается, что самые слабые министры могут потерять посты. Среди них в неофициальных разговорах называют глав Министерства транспорта и Министерства обороны.
Андрису Спрудсу ("Прогрессивные"), по результатам опросов популярности, заказанных партиями, удалось занять третье место, что дает ему шансы сохранить должность. Однако в коалиции немного мест, и учитывать интересы всех партнеров - вопрос выживания. Возможно, придется перераспределить министерства между всеми партиями, чтобы никого не обидеть.
За неделю до важных решений премьер-министр Силиня находилась за пределами Латвии. Однако ведущие политики Единства отправились в Вентспилс.
Курземе посетили министры финансов, юстиции и образования. Кто-то из них осматривал работу Ирбенского радиолокатора, кто-то встречался с судьями, а кто-то поздравлял Юриса Рубениса с открытием Центра духовных практик.
Однако в кулуарах возникли вопросы: не было ли это попыткой согласовать с Вентспилсом возможные изменения в коалиции?
Как отвечали министры:
Анда Чакша, министр образования ("Новое Единство"):
"Мы обсуждали только Ирбене и Вентспилсский университет. Ничего больше".
Виктор Валайнис, министр экономики (СЗК):
- Нет, таких разговоров не было.
- Не было?
- Ну, не было (смеется).
- Может, вы просто не знаете?
- Нет, я бы знал, если бы они были.
Арвил Ашераденс, министр финансов ("Новое Единство"):
"Мы обсуждали с Вентспилсом только формирование бюджета. Сейчас этот процесс на финальной стадии, и нам важно знать мнение самоуправлений о нехватке средств".
Инесе Либиня-Эгнере, министр юстиции ("Новое Единство"):
"Я была в Курземском окружном суде, встречалась с судьями. В Клуб тишины меня пригласили лично, я там пробыла 40 минут".
Августс Бригманис, депутат Сейма (СЗК):
- Конечно, переговоры ведутся постоянно.
- И в Вентспилсе?
- Нет, в Вентспилсе - нет.
В СЗК не скрывают, что их интересует судьба Вентспилсского порта.
Во времена министра транспорта Талиса Линкайтса в порту провели реформу. Она была вызвана тем, что Лембергс и Вентспилсская свободная зона попали под санкции США по акту Магнитского.
После реформы в управлении порта сложилась уникальная ситуация. Параллельно работали три структуры:
- компания Ventspils osta, основанная городской думой;
- Вентспилсская свободная зона;
- госкомпания Ventas osta.
Чиновники самоуправления были исключены из управления портом. Лембергс был крайне недоволен этим. Теперь СЗК хочет вернуть самоуправлениям влияние.
Планы правительства по реформе портов:
- В Риге и Вентспилсе самоуправления смогут назначать по два своих представителя.
- Еще двух назначат Министерства экономики и транспорта.
- Все кандидаты должны проходить открытый конкурс.
- В Лиепае число членов правления сократят с 9 до 6 (по 3 от государства и самоуправления).
По мнению Августса Бригманиса (СЗК):
- Логично, что модель управления портами должна быть одинаковой везде.
- И в Вентспилсе?
- Да, аналогично Лиепае. Ничего нового.
- Вы настаиваете на этом в переговорах с "Новым Единством"?
- Это не давление, а логический вывод, если смотреть на финансовые показатели портов. Они далеки от блестящих.
Марис Кучинскис, депутат от Объединенного списка, считает, что в этом суть всей истории:
"Думаю, Силиня пытается стабилизировать коалицию, потому что у нее есть проблемы с СЗК. Уже невозможно скрывать, что Лембергс здесь и никуда не делся, и продолжает выдвигать свои требования".
По его словам, ключевой вопрос - закон о портах, который должен быть принят через неделю.
В СЗК предупреждают: если коалиция попытается привлечь в правительство новые партии, то Кабмин придется формировать заново - без Эвики Силини на посту премьера.
Августс Бригманис (СЗК):
"Если в коалиции появится новый партнер, это уже не та же коалиция. Это уже не то же правительство. И это уже не Силиня - премьер. Это должны понимать все, включая "Новое Единство"".
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