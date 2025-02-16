Вс, 16.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

ВИДЕО Кучинскис: Уже невозможно скрывать, что Лембергс здесь и никуда не делся

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Вентспилсский свободный порт
Вентспилсский свободный порт Фото: Ekrānuzņēmums no video

На прошлой неделе многих политических наблюдателей удивил визит представителей партии "Новое Единство" в Вентспилс. В кулуарах Сейма заговорили о том, что это поездка не обошлась без влияния Айвара Лембергса, а руководство прибрежного самоуправления, тесно связанное с ним, попыталось навязать правительству свои условия и повлиять на возможные перестановки в коалиции. Как раз сейчас на повестке дня правительства находится вопрос о портах, в том числе о будущем Вентспилсского свободного порта и о модели его управления, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Если партия "Прогрессивные", к которой принадлежит министр транспорта, в этом вопросе - новичок, то Союз зеленых и крестьян (СЗК) имеет опыт участия в работе многих правительств. Представители СЗК открыто признают, что заинтересованы в расширении влияния самоуправления Вентспилса на управление портом.

О предстоящем перезапуске правительства уже прямо говорят несколько политиков Единства, в том числе премьер-министр Эвика Силиня.

Она провела индивидуальные переговоры со всеми министрами. В кулуарах обсуждается, что самые слабые министры могут потерять посты. Среди них в неофициальных разговорах называют глав Министерства транспорта и Министерства обороны.

Андрису Спрудсу ("Прогрессивные"), по результатам опросов популярности, заказанных партиями, удалось занять третье место, что дает ему шансы сохранить должность. Однако в коалиции немного мест, и учитывать интересы всех партнеров - вопрос выживания. Возможно, придется перераспределить министерства между всеми партиями, чтобы никого не обидеть.

За неделю до важных решений премьер-министр Силиня находилась за пределами Латвии. Однако ведущие политики Единства отправились в Вентспилс.

Курземе посетили министры финансов, юстиции и образования. Кто-то из них осматривал работу Ирбенского радиолокатора, кто-то встречался с судьями, а кто-то поздравлял Юриса Рубениса с открытием Центра духовных практик.

Однако в кулуарах возникли вопросы: не было ли это попыткой согласовать с Вентспилсом возможные изменения в коалиции?

Как отвечали министры:

Анда Чакша, министр образования ("Новое Единство"):

"Мы обсуждали только Ирбене и Вентспилсский университет. Ничего больше".

Виктор Валайнис, министр экономики (СЗК):

- Нет, таких разговоров не было.

- Не было?

- Ну, не было (смеется).

- Может, вы просто не знаете?

- Нет, я бы знал, если бы они были.

Арвил Ашераденс, министр финансов ("Новое Единство"):

"Мы обсуждали с Вентспилсом только формирование бюджета. Сейчас этот процесс на финальной стадии, и нам важно знать мнение самоуправлений о нехватке средств".

Инесе Либиня-Эгнере, министр юстиции ("Новое Единство"):

"Я была в Курземском окружном суде, встречалась с судьями. В Клуб тишины меня пригласили лично, я там пробыла 40 минут".

Августс Бригманис, депутат Сейма (СЗК):

- Конечно, переговоры ведутся постоянно.

- И в Вентспилсе?

- Нет, в Вентспилсе - нет.

В СЗК не скрывают, что их интересует судьба Вентспилсского порта.

Во времена министра транспорта Талиса Линкайтса в порту провели реформу. Она была вызвана тем, что Лембергс и Вентспилсская свободная зона попали под санкции США по акту Магнитского.

После реформы в управлении порта сложилась уникальная ситуация. Параллельно работали три структуры:

  • компания Ventspils osta, основанная городской думой;
  • Вентспилсская свободная зона;
  • госкомпания Ventas osta.

Чиновники самоуправления были исключены из управления портом. Лембергс был крайне недоволен этим. Теперь СЗК хочет вернуть самоуправлениям влияние.

Планы правительства по реформе портов:

  • В Риге и Вентспилсе самоуправления смогут назначать по два своих представителя.
  • Еще двух назначат Министерства экономики и транспорта.
  • Все кандидаты должны проходить открытый конкурс.
  • В Лиепае число членов правления сократят с 9 до 6 (по 3 от государства и самоуправления).

По мнению Августса Бригманиса (СЗК):

- Логично, что модель управления портами должна быть одинаковой везде.

- И в Вентспилсе?

- Да, аналогично Лиепае. Ничего нового.

- Вы настаиваете на этом в переговорах с "Новым Единством"?

- Это не давление, а логический вывод, если смотреть на финансовые показатели портов. Они далеки от блестящих.

Марис Кучинскис, депутат от Объединенного списка, считает, что в этом суть всей истории:

"Думаю, Силиня пытается стабилизировать коалицию, потому что у нее есть проблемы с СЗК. Уже невозможно скрывать, что Лембергс здесь и никуда не делся, и продолжает выдвигать свои требования".

По его словам, ключевой вопрос - закон о портах, который должен быть принят через неделю.

В СЗК предупреждают: если коалиция попытается привлечь в правительство новые партии, то Кабмин придется формировать заново - без Эвики Силини на посту премьера.

Августс Бригманис (СЗК):

"Если в коалиции появится новый партнер, это уже не та же коалиция. Это уже не то же правительство. И это уже не Силиня - премьер. Это должны понимать все, включая "Новое Единство"".

Видео: Сюжет Nekā personīga 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх