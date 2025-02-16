ВИДЕО Кучинскис: Уже невозможно скрывать, что Лембергс здесь и никуда не делся

На прошлой неделе многих политических наблюдателей удивил визит представителей партии "Новое Единство" в Вентспилс. В кулуарах Сейма заговорили о том, что это поездка не обошлась без влияния Айвара Лембергса, а руководство прибрежного самоуправления, тесно связанное с ним, попыталось навязать правительству свои условия и повлиять на возможные перестановки в коалиции. Как раз сейчас на повестке дня правительства находится вопрос о портах, в том числе о будущем Вентспилсского свободного порта и о модели его управления, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.