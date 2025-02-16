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Ринкевич: У Европы есть время, но Латвия не осознает всей серьезности ситуации

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Эдгар Ринкевич
Эдгар Ринкевич Фото: Edijs Pālens/LETA

Внешняя политика новой администрации США будет строиться исходя из собственных интересов, поэтому Европе необходимо позиционировать себя как сильного партнера, который может предложить Соединенным Штатам реальную ценность, способен противостоять России и так называемой "оси зла". Такое мнение в своем Facebook после участия в Мюнхенской конференции по безопасности высказал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

По словам Ринкевича, конференция была насыщенной и эмоциональной, показала разницу в подходах США и Европы, но при этом подтвердила важность подобных форумов для обсуждения ключевых вопросов.

"Не во всем наши взгляды совпадают, но это не мешает искать точки соприкосновения и сокращать разногласия", - отметил президент.

Он подчеркнул, что переговоры по урегулированию конфликта в Украине только начинаются - Вашингтон пока формирует свою стратегию и изучает мнения союзников.

"Крайне важно, чтобы все обсуждения проходили с участием Украины и при вовлеченности Европы. Но для этого Европа должна быть сильной и иметь четкий план поддержки Украины", - считает Ринкевич.

Он также предупредил, что Россия будет добиваться отвода сил НАТО к границам 1997 года, и подчеркнул, что этого нельзя допустить.

Президент Латвии считает, что на предстоящем саммите НАТО в Гааге должно быть принято решение об увеличении минимального уровня оборонных расходов для стран-членов:

  • для всех стран НАТО - до 3-3,5% ВВП,
  • для стран восточного фланга - до 4-5% ВВП.

"Это необходимо не ради политики, а для выполнения задач по развитию сил НАТО. Нужна не только финансовая база, но и мобилизация оборонной промышленности, потому что одних денег недостаточно - нам нужны оружие, техника и боеприпасы уже сейчас", - отметил он.

Ринкевич также напомнил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила: расходы на оборону не будут учитываться при расчете дефицита бюджета ЕС.

Ринкевич обратил внимание на то, что растущее число пограничных инцидентов в Балтийском море и миграционный кризис на границах ЕС усилили взаимодействие между странами Балтии, Северной Европы и Польшей.

С участием Великобритании создан Совместный экспедиционный корпус (JEF), который поможет координировать решения в НАТО и ЕС, а также обеспечит быструю реакцию в кризисных ситуациях.

"Теперь предстоит принять и реализовать решения по укреплению восточной границы ЕС и другим мерам безопасности", - отметил он.

Президент признал, что его не покидает ощущение, что Латвия до сих пор не осознает всю серьезность ситуации.

"Безопасность и оборона - это не что-то виртуальное и далекое. Об этом нужно заботиться уже сегодня, откладывая в сторону мелкие конфликты и бюрократические споры", - написал он.

В приоритетах должны быть:

  • увеличение финансирования обороны,
  • повышение доверия общества к власти,
  • расширение Земессардзе,
  • развитие оборонной промышленности,
  • укрепление гражданской защиты.

"Мы можем решить эти вопросы, но для этого нужно взять себя в руки", - подчеркнул президент.

По словам Ринкевича, Латвия по-прежнему пользуется поддержкой союзников, включая США, а ее действия получают высокую оценку.

"Но одних прошлых достижений недостаточно.

Латвийская дипломатия должна быть быстрой и энергичной, оборона - прочной, общество - устойчивым, а правительство - разумным", - подчеркнул он.

Президент считает, что Мюнхенская конференция показала, насколько быстро меняется мир.

"У нас еще есть время и возможности.

Я уезжаю из Мюнхена не как оптимист и не как пессимист, а как реалист. В ближайшее время будет много заявлений, новостей и информации. Будут попытки нас запугать, поколебать нашу уверенность. В этом потоке важно уметь отделять шум от сути", - отметил он.

Ринкевич напомнил, что наши предки завоевали независимость, а наше поколение должно ее сохранить.

"В первую очередь - разумом и волей. А если потребуется - и оружием. Мы должны быть готовы к любому сценарию, чтобы избежать худшего. У нас есть уверенность, сила и надежные союзники", - резюмировал он.

Конференция проводится уже 61 год и является одной из ключевых мировых площадок по вопросам обороны и международной политики.

В 2025 году в ней приняли участие более 450 высокопоставленных представителей со всего мира: главы государств, министры, дипломаты, представители международных организаций, эксперты, ученые и журналисты.

Главная тема - будущее мировой безопасности и новые вызовы.

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