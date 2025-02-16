Ринкевич также напомнил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила: расходы на оборону не будут учитываться при расчете дефицита бюджета ЕС.

Ринкевич обратил внимание на то, что растущее число пограничных инцидентов в Балтийском море и миграционный кризис на границах ЕС усилили взаимодействие между странами Балтии, Северной Европы и Польшей.

С участием Великобритании создан Совместный экспедиционный корпус (JEF), который поможет координировать решения в НАТО и ЕС, а также обеспечит быструю реакцию в кризисных ситуациях.

"Теперь предстоит принять и реализовать решения по укреплению восточной границы ЕС и другим мерам безопасности", - отметил он.

Президент признал, что его не покидает ощущение, что Латвия до сих пор не осознает всю серьезность ситуации.

"Безопасность и оборона - это не что-то виртуальное и далекое. Об этом нужно заботиться уже сегодня, откладывая в сторону мелкие конфликты и бюрократические споры", - написал он.

В приоритетах должны быть:

увеличение финансирования обороны,

повышение доверия общества к власти,

расширение Земессардзе,

развитие оборонной промышленности,

укрепление гражданской защиты.

"Мы можем решить эти вопросы, но для этого нужно взять себя в руки", - подчеркнул президент.

По словам Ринкевича, Латвия по-прежнему пользуется поддержкой союзников, включая США, а ее действия получают высокую оценку.

"Но одних прошлых достижений недостаточно.