Внешняя политика новой администрации США будет строиться исходя из собственных интересов, поэтому Европе необходимо позиционировать себя как сильного партнера, который может предложить Соединенным Штатам реальную ценность, способен противостоять России и так называемой "оси зла". Такое мнение в своем Facebook после участия в Мюнхенской конференции по безопасности высказал президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Ринкевич: У Европы есть время, но Латвия не осознает всей серьезности ситуации
По словам Ринкевича, конференция была насыщенной и эмоциональной, показала разницу в подходах США и Европы, но при этом подтвердила важность подобных форумов для обсуждения ключевых вопросов.
"Не во всем наши взгляды совпадают, но это не мешает искать точки соприкосновения и сокращать разногласия", - отметил президент.
Он подчеркнул, что переговоры по урегулированию конфликта в Украине только начинаются - Вашингтон пока формирует свою стратегию и изучает мнения союзников.
"Крайне важно, чтобы все обсуждения проходили с участием Украины и при вовлеченности Европы. Но для этого Европа должна быть сильной и иметь четкий план поддержки Украины", - считает Ринкевич.
Он также предупредил, что Россия будет добиваться отвода сил НАТО к границам 1997 года, и подчеркнул, что этого нельзя допустить.
Президент Латвии считает, что на предстоящем саммите НАТО в Гааге должно быть принято решение об увеличении минимального уровня оборонных расходов для стран-членов:
- для всех стран НАТО - до 3-3,5% ВВП,
- для стран восточного фланга - до 4-5% ВВП.
"Это необходимо не ради политики, а для выполнения задач по развитию сил НАТО. Нужна не только финансовая база, но и мобилизация оборонной промышленности, потому что одних денег недостаточно - нам нужны оружие, техника и боеприпасы уже сейчас", - отметил он.
Ринкевич также напомнил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила: расходы на оборону не будут учитываться при расчете дефицита бюджета ЕС.
Ринкевич обратил внимание на то, что растущее число пограничных инцидентов в Балтийском море и миграционный кризис на границах ЕС усилили взаимодействие между странами Балтии, Северной Европы и Польшей.
С участием Великобритании создан Совместный экспедиционный корпус (JEF), который поможет координировать решения в НАТО и ЕС, а также обеспечит быструю реакцию в кризисных ситуациях.
"Теперь предстоит принять и реализовать решения по укреплению восточной границы ЕС и другим мерам безопасности", - отметил он.
Президент признал, что его не покидает ощущение, что Латвия до сих пор не осознает всю серьезность ситуации.
"Безопасность и оборона - это не что-то виртуальное и далекое. Об этом нужно заботиться уже сегодня, откладывая в сторону мелкие конфликты и бюрократические споры", - написал он.
В приоритетах должны быть:
- увеличение финансирования обороны,
- повышение доверия общества к власти,
- расширение Земессардзе,
- развитие оборонной промышленности,
- укрепление гражданской защиты.
"Мы можем решить эти вопросы, но для этого нужно взять себя в руки", - подчеркнул президент.
По словам Ринкевича, Латвия по-прежнему пользуется поддержкой союзников, включая США, а ее действия получают высокую оценку.
"Но одних прошлых достижений недостаточно.
Латвийская дипломатия должна быть быстрой и энергичной, оборона - прочной, общество - устойчивым, а правительство - разумным", - подчеркнул он.
Президент считает, что Мюнхенская конференция показала, насколько быстро меняется мир.
"У нас еще есть время и возможности.
Я уезжаю из Мюнхена не как оптимист и не как пессимист, а как реалист. В ближайшее время будет много заявлений, новостей и информации. Будут попытки нас запугать, поколебать нашу уверенность. В этом потоке важно уметь отделять шум от сути", - отметил он.
Ринкевич напомнил, что наши предки завоевали независимость, а наше поколение должно ее сохранить.
"В первую очередь - разумом и волей. А если потребуется - и оружием. Мы должны быть готовы к любому сценарию, чтобы избежать худшего. У нас есть уверенность, сила и надежные союзники", - резюмировал он.
Конференция проводится уже 61 год и является одной из ключевых мировых площадок по вопросам обороны и международной политики.
В 2025 году в ней приняли участие более 450 высокопоставленных представителей со всего мира: главы государств, министры, дипломаты, представители международных организаций, эксперты, ученые и журналисты.
Главная тема - будущее мировой безопасности и новые вызовы.
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