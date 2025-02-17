Фото В Театре им. Чехова состоялась премьера спектакля "Леди Макбет"

Лаура Гроза заинтересовалась "шотландской пьесой" еще во время учебы. По ее словам, из всех пьес У. Шекспира эта зацепила ее больше всего и сразу, причем прежде всего именно благодаря безумной любви леди Макбет к своему мужу и тому парадоксальному факту, что вдохновленные этой любовь целеустремленность и решимость в итоге эту любовь и уничтожают. Впрочем, финал у спектакля, по замыслу режиссера и драматурга, будет значительно более жизнеутверждающим, чем у Шекспира. В остальном и сюжет, и персонажей те, кто знаком с пьесой "Макбет", узнают без труда, разве что показаны они будут через призму восприятия леди Макбет, которая, конечно же, интерпретирует факты не вполне объективно: что-то упускает, что-то понимает не вполне верно, а главное - вплоть до самой последней сцены видит в Макбете идеального героя.