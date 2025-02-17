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США и Россия договорились о дате переговоров

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Марк Рубио по пути в Саудовскую Аравию
Марк Рубио по пути в Саудовскую Аравию Фото: Evelyn Hockstein / Reuters / Scanpix

Российская и американская делегации встретятся в Саудовской Аравии во вторник, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на новостной портал Axios.

Ожидается, что со стороны США во встрече примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц и особый посланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Ранее Уиткофф телеканалу Fox News рассказал, что он и Уолтц вечером в воскресенье отправятся в Саудовскую Аравию. Рубио прибудет туда из Израиля.

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Официальной информации о том, кто будет руководить российской делегацией, нет, однако СМИ со ссылкой на источники сообщают, что им может быть глава МИД РФ Сергей Лавров.

Возможно, в делегацию войдут также советник президента РФ Юрий Ушаков и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Высокопоставленный источник в правительстве Украины ранее сказал ВВС, что Киев не был приглашен на переговоры в Саудовской Аравии.

Спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог говорил, что Киев будет участвовать в консультациях. Как отмечают корреспонденты ВВС, это, вероятно, произойдет не на ранней стадии.

Дональд Трамп в воскресенье вечером также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет задействован в мирных переговорах.

Он также сказал, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным "очень скоро", но не уточнил, когда именно это может произойти.

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