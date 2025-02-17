США и Россия договорились о дате переговоров

Ожидается, что со стороны США во встрече примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц и особый посланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Ранее Уиткофф телеканалу Fox News рассказал, что он и Уолтц вечером в воскресенье отправятся в Саудовскую Аравию. Рубио прибудет туда из Израиля.

Читайте также За рубежом Госсекретарь США Рубио созвонился с Лавровым

Официальной информации о том, кто будет руководить российской делегацией, нет, однако СМИ со ссылкой на источники сообщают, что им может быть глава МИД РФ Сергей Лавров.

Возможно, в делегацию войдут также советник президента РФ Юрий Ушаков и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Высокопоставленный источник в правительстве Украины ранее сказал ВВС, что Киев не был приглашен на переговоры в Саудовской Аравии.

Спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог говорил, что Киев будет участвовать в консультациях. Как отмечают корреспонденты ВВС, это, вероятно, произойдет не на ранней стадии.

Дональд Трамп в воскресенье вечером также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет задействован в мирных переговорах.

Он также сказал, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным "очень скоро", но не уточнил, когда именно это может произойти.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!