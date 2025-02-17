Великобритания сообщила о готовности направить войска в Украину

Как указывает Telegraph, это первый раз, когда премьер-министр Великобритании сообщил, что рассматривает возможность направить в Украину британский миротворческий контингент. Его статья была опубликована перед предстоящим в понедельник в Париже саммите лидеров Европы.

"Великобритания готова взять на себя ведущую роль, чтобы ускорить работу над обеспечением гарантий безопасности для Украины. Это включает в себя непрерывную поддержку вооруженных сил Украины, которым Соединенное Королевство уже обязалось выделять три миллиарда фунтов в год по меньшей мере до 2030 года, - пишет Стармер. - Это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины, развернув при необходимости наши собственные войска".

Премьер-министр указал, что чувствует ответственность за то, что может подвергнуть британские войска риску, но он считает, что помощь Украине поможет укрепить безопасность самой Великобритании и всего европейского континента.

"Конец этой войны, когда он наступит, не может быть лишь кратковременной передышкой перед тем, как Путин нападет опять," - добавил Стармер.

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