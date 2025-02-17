Как объяснил сам Харди, он отказался от съемок из-за плотного графика. Артиста заменит Бенедикт Камбербэтч, более известный как актер, сыгравший Шерлока Холмса в одноименном сериале. Том Харди известен ролями в серии кинокомиксов "Веном", а также в фильмах Кристофера Нолана "Дюнкерк" и "Темный рыцарь: Возрождение легенды".

Хотя создатели фильма пока не раскрыли, каких именно персонажей сыграют актеры, предполагается, что Камбербэтчу достанется роль главаря мафии, известного как Рыбак (Fisherman).

Режиссером фильма стал Кэри Фукунага, ранее снявший последний фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" и первый сезон сериала "Настоящий детектив". Сценарий был написан совместно Ю Несбё и Беном Пауэром, а действие фильма будет происходить в Осло в 1970-х годах.

Первые декорации уже установлены в Старой Риге, а съемки, как сообщается, начнутся в конце февраля.

Ожидается, что проект привлечет широкое внимание как благодаря сильному актерскому составу, так и успеху романов Ю Несбё во всем мире.

Главный герой романа "Кровь на снегу" - затворник и наемный убийца по имени Улав, встречающий женщину своей мечты, которая оказывается женой его босса, и Улаву дается задание убить ее.

В фильме также снимутся Ева Грин, Эмма Лэрд и Бен Мендельсон.

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