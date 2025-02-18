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Дружба Трампа с Моди: проверка на прочность

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Трамп и Моди в Белом доме, 2025 год
Трамп и Моди в Белом доме, 2025 год Фото: SCANPIX

Когда в прошлый раз Дональд Трамп был президентом, отношения США и Индии расцветали. Но при Джо Байдене они начали портиться, в том числе из-за разногласий по поводу Украинской войны. Станет ли новая встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с Трампом в Белом доме первым шагом к восстановлению этих важнейших отношений?

Трамп не скрывает своей убежденности в том, что личные связи между лидерами способствуют укреплению двусторонних отношений. И у него с Моди, конечно, есть сходства: это два политика-националиста, которые больше всего на свете любят потакать ревущей толпе театральными трюками. В сентябре 2019 года они вместе появились на митинге в Хьюстоне, где присутствовали 50 тысяч американцев индийского происхождения, а также ряд законодателей США.

В феврале 2020-го Трамп выступил перед сотней тысяч человек, собравшихся в Ахмадабаде. "Америка любит Индию, - говорил Трамп. - Америка уважает Индию, и Америка всегда будет верным и преданным другом индийского народа".

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