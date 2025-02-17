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Силиня планирует вскоре обнародовать возможные замены в составе министров

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Премьер-министр Эвика Силиня
Премьер-министр Эвика Силиня Фото: Edijs Pālens/LETA

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") планирует завершить переговоры с министрами до конца этой недели, после чего объявит о планах правительства по "прорыву в работе" и расскажет о возможных изменениях в составе министров.

Как сообщила Силиня журналистам после встречи по сотрудничеству партий, формирующих правительство, еще нужно провести переговоры с "некоторыми коллегами", но в течение этой недели она раскроет информацию о планируемых изменениях в составе министров.

Премьер-министр не уточнила, каких изменений в правительстве можно ожидать.

"Все будет честно и справедливо", - сказал Силиня, отвечая на вопрос, насколько масштабными могут быть изменения в составе министров.

Она добавила, что на этой неделе она проинформирует общественность о приоритетных задачах, которые правительству необходимо выполнить в ближайшее время.

"Я определенно планирую рассказать, как мы продвигаемся квартал за кварталом в выполнении задач, которые я уже обсудила с большинством министров, так как очень важно завершить переговоры со всеми министрами", - сказал глава правительства.

Силиня подчеркнула, что в контексте "горячих новостей" были и остаются важной темой оборона и безопасность.

На вопрос, ожидаются ли какие-либо изменения в составе коалиции, она ответила: "Мы - три партии, которые могут очень хорошо работать вместе".

В последние недели многие политики правящей коалиции высказывались о том, что в работе правительства необходим и ожидается "рестарт". В политических кулуарах в качестве наиболее правдоподобной звучит версия о том, что "перезапуском" может послужить замена министров, и первым кандидатом в данном контексте обычно упоминается глава перегруженной различными проблемами отрасли сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные"), однако допускаются и более широкие изменения в составе министров, например, смена одного министра от каждой из коалиционных партий.

Более широкие перемены в правящей коалиции, такие как ее расширение, упоминаются реже: партии подчеркивают, что фактически это означало бы конец правительства Силини и формирование новой коалиции.

Премьер-министр с января провела почти со всеми министрами переговоры о реализации приоритетов правительства в этом году, а также о проделанной работе. До сих пор не состоялись переговоры только с двумя министрами - министром иностранных дел Байбой Браже ("Новое Единство") и министром земледелия Армандом Краузе (СЗК).

Советник премьер-министра по вопросам стратегической коммуникации Элина Лидере отмечает, что встречи с министрами еще продолжаются и завершатся в ближайшие дни.

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