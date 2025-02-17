Силиня планирует вскоре обнародовать возможные замены в составе министров

Как сообщила Силиня журналистам после встречи по сотрудничеству партий, формирующих правительство, еще нужно провести переговоры с "некоторыми коллегами", но в течение этой недели она раскроет информацию о планируемых изменениях в составе министров.

Премьер-министр не уточнила, каких изменений в правительстве можно ожидать.

"Все будет честно и справедливо", - сказал Силиня, отвечая на вопрос, насколько масштабными могут быть изменения в составе министров.

Она добавила, что на этой неделе она проинформирует общественность о приоритетных задачах, которые правительству необходимо выполнить в ближайшее время.

"Я определенно планирую рассказать, как мы продвигаемся квартал за кварталом в выполнении задач, которые я уже обсудила с большинством министров, так как очень важно завершить переговоры со всеми министрами", - сказал глава правительства.

Силиня подчеркнула, что в контексте "горячих новостей" были и остаются важной темой оборона и безопасность.

На вопрос, ожидаются ли какие-либо изменения в составе коалиции, она ответила: "Мы - три партии, которые могут очень хорошо работать вместе".