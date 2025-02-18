Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение заблокировать доступ к ряду российских интернет-ресурсов, распространяющих пропаганду Кремля. Как следует из опубликованной в Latvijas Vēstnesis информации, теперь в Латвии будет недоступен контент девяти сайтов.
Заблокированы еще несколько пропагандистских сайтов Кремля
С настоящего времени закрыт доступ к порталам:
- www.vm.ru
- www.gorod55.ru
- www.cheltoday.ru
- www.tvspb.ru
- www.moika78.ru
- www.murman.tv
- www.kprf.ru
- www.tvkrasnodar.ru
- www.dan-news.ru
По результатам анализа содержания этих порталов совет пришел к выводу, что они представляют угрозу для информационной безопасности Латвии и национальных интересов страны.
Какие нарушения выявлены?
- Сайты поддерживают и оправдывают российскую агрессию против Украины.
- Опубликованные материалы пропагандируют насильственное присоединение украинских территорий к России.
- Представленная информация искажает реальные события войны, создавая ложное представление о действиях России.
- Некоторые публикации оправдывают военные преступления российской армии.
- В материалах содержатся враждебные посылы против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии.
В NEPLP подчеркивают, что распространение подобных материалов может дестабилизировать общество, подрывать межэтническую гармонию и представлять угрозу национальной безопасности.
С начала полномасштабной войны в Украине Латвия запретила доступ к сотням российских пропагандистских СМИ.
Речь идет как о крупных федеральных изданиях, так и о региональных российских порталах, распространяющих дезинформацию в интересах Кремля.
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