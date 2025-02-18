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Заблокированы еще несколько пропагандистских сайтов Кремля

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Пользователь интернета
Пользователь интернета Фото: shutterstock.com

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение заблокировать доступ к ряду российских интернет-ресурсов, распространяющих пропаганду Кремля. Как следует из опубликованной в Latvijas Vēstnesis информации, теперь в Латвии будет недоступен контент девяти сайтов.

С настоящего времени закрыт доступ к порталам:

  • www.vm.ru
  • www.gorod55.ru
  • www.cheltoday.ru
  • www.tvspb.ru
  • www.moika78.ru
  • www.murman.tv
  • www.kprf.ru
  • www.tvkrasnodar.ru
  • www.dan-news.ru

По результатам анализа содержания этих порталов совет пришел к выводу, что они представляют угрозу для информационной безопасности Латвии и национальных интересов страны.

Какие нарушения выявлены?

  • Сайты поддерживают и оправдывают российскую агрессию против Украины.
  • Опубликованные материалы пропагандируют насильственное присоединение украинских территорий к России.
  • Представленная информация искажает реальные события войны, создавая ложное представление о действиях России.
  • Некоторые публикации оправдывают военные преступления российской армии.
  • В материалах содержатся враждебные посылы против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии.

В NEPLP подчеркивают, что распространение подобных материалов может дестабилизировать общество, подрывать межэтническую гармонию и представлять угрозу национальной безопасности.

С начала полномасштабной войны в Украине Латвия запретила доступ к сотням российских пропагандистских СМИ.

Речь идет как о крупных федеральных изданиях, так и о региональных российских порталах, распространяющих дезинформацию в интересах Кремля.

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