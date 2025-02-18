Заблокированы еще несколько пропагандистских сайтов Кремля

С настоящего времени закрыт доступ к порталам:

www.vm.ru

www.gorod55.ru

www.cheltoday.ru

www.tvspb.ru

www.moika78.ru

www.murman.tv

www.kprf.ru

www.tvkrasnodar.ru

www.dan-news.ru

По результатам анализа содержания этих порталов совет пришел к выводу, что они представляют угрозу для информационной безопасности Латвии и национальных интересов страны.

Какие нарушения выявлены?

Сайты поддерживают и оправдывают российскую агрессию против Украины.

Опубликованные материалы пропагандируют насильственное присоединение украинских территорий к России.

Представленная информация искажает реальные события войны, создавая ложное представление о действиях России.

Некоторые публикации оправдывают военные преступления российской армии.

В материалах содержатся враждебные посылы против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии.

В NEPLP подчеркивают, что распространение подобных материалов может дестабилизировать общество, подрывать межэтническую гармонию и представлять угрозу национальной безопасности.

С начала полномасштабной войны в Украине Латвия запретила доступ к сотням российских пропагандистских СМИ.

Речь идет как о крупных федеральных изданиях, так и о региональных российских порталах, распространяющих дезинформацию в интересах Кремля.

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