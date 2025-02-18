Армию Мали и ЧВК "Вагнер" обвиняют в массовом убийстве мирных жителей

Родственник одного из водителей, житель города Гао, рассказал AFP, что смертельное нападение произошло, когда группа гражданских направлялась в Алжир.

"Они столкнулись с группой наемников "Вагнера" и несколькими солдатами армии Мали, которые открыли по ним огонь. В первой машине не выжил никто, в том числе и мой двоюродный брат", - сообщил источник.

Среди пассажиров были нелегальные мигранты и кочевники.

Представитель вооруженных сил Мали отверг обвинения, заявив, что по этому инциденту проводится расследование, но армия не причастна к убийствам.

Группировка "Фронт освобождения Азавада", выступающая за независимость северных регионов Мали, осудила нападение, назвав его "продолжением этнических чисток, которые военная хунта в Бамако проводит против жителей Азавада".

В заявлении сепаратистов говорится, что оба автомобиля были перехвачены террористической коалицией FAMA ("Вооруженные силы Мали") и наемниками "Вагнера".

"Военные Мали и российские наемники из "Вагнера" хладнокровно убили не менее 24 пассажиров, включая женщин и детей", - говорится в заявлении.

После военных переворотов 2020 и 2021 годов власть в Мали удерживает военная хунта, а страна уже десятилетиями погружена в кризис безопасности из-за атак боевиков, связанных с "Аль-Каидой" и "Исламским государством".

Ранее Франция была главным союзником Мали в борьбе с исламистами, но после прихода к власти военных режим разорвал сотрудничество с Парижем. На смену французским войскам пришли российские наемники из ЧВК "Вагнер", которые теперь поддерживают малийскую хунту.

В декабре 2023 года Human Rights Watch (HRW) осудила военные преступления, совершаемые в Мали.

Правозащитная организация заявила, что в преступлениях против мирного населения замешаны не только армия Мали и "Вагнер", но и исламистские боевики.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!