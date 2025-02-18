Выступая в ООН, Небензя заявил, что оккупированные Россией регионы - Крым, а также части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей - "навсегда" стали частью России.

По его словам, Украина должна согласиться на пересмотр границ в рамках возможных мирных переговоров и передать России территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые пока остаются под контролем Киева.

Также Небензя заявил, что в будущем Украина должна стать нейтральным государством, не входящим в военные альянсы и не имеющим права присоединяться к оборонительным блокам.

ISW напоминает, что еще в июне 2023 года президент России Владимир Путин требовал, чтобы Украина вывела свои войска из всех четырех оккупированных областей и передала их России.

Во вторник в Саудовской Аравии проходит встреча между госсекретарем США Марко Рубио и российской делегацией во главе с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Цель встречи - "перезапустить" отношения между Вашингтоном и Москвой и начать подготовку к мирному процессу между Россией и Украиной.

Однако Украину на эти переговоры не пригласили, несмотря на то, что именно она уже десять лет ведет войну против российской агрессии, которая началась с оккупации Крыма в 2014 году и эскалировала до полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

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