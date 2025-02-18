На заседании Совета Безопасности ООН в понедельник постоянный представитель России Василий Небензя повторил позицию Кремля, согласно которой Украина "необратимо" потеряла оккупированные Россией территории и должна отказаться от еще большей части своих регионов. Об этом говорится в последнем отчете Института изучения войны (ISW), базирующегося в Вашингтоне.
Выступая в ООН, Небензя заявил, что оккупированные Россией регионы - Крым, а также части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей - "навсегда" стали частью России.
По его словам, Украина должна согласиться на пересмотр границ в рамках возможных мирных переговоров и передать России территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые пока остаются под контролем Киева.
Также Небензя заявил, что в будущем Украина должна стать нейтральным государством, не входящим в военные альянсы и не имеющим права присоединяться к оборонительным блокам.
ISW напоминает, что еще в июне 2023 года президент России Владимир Путин требовал, чтобы Украина вывела свои войска из всех четырех оккупированных областей и передала их России.
Во вторник в Саудовской Аравии проходит встреча между госсекретарем США Марко Рубио и российской делегацией во главе с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Цель встречи - "перезапустить" отношения между Вашингтоном и Москвой и начать подготовку к мирному процессу между Россией и Украиной.
Однако Украину на эти переговоры не пригласили, несмотря на то, что именно она уже десять лет ведет войну против российской агрессии, которая началась с оккупации Крыма в 2014 году и эскалировала до полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
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