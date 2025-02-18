Россия представляет угрозу не только Украине, но и всей Европе. С таким предупреждением выступила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после неформальной встречи европейских лидеров в Париже. Она представляла на переговорах интересы восьми стран Балтии и Северной Европы.
По словам Фредериксен, война в Украине - это не просто агрессия против одного государства, а часть имперских амбиций Кремля.
"Речь идет о создании более сильной и большой России. Я не думаю, что это остановится на Украине", - заявила она.
Она также предостерегла США от попыток заключить поспешное перемирие.
"Если Путин получит передышку, он снова мобилизуется - чтобы атаковать Украину или любую другую страну Европы", - подчеркнула Фредериксен.
Премьер-министр Польши Дональд Туск после саммита заявил, что Европа входит в новую фазу отношений с США.
"Каждый, кто присутствовал на этой встрече, понимает, что трансатлантические отношения, альянс НАТО и наша дружба с США изменились", - отметил он.
Туск также подчеркнул, что в Европе есть полное понимание необходимости увеличения оборонных расходов.
"Нам не стоит злиться, когда США требуют от нас тратить больше на безопасность. Они правы", - добавил польский премьер.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство") не участвовала в саммите, но обсудила его итоги в телефонном разговоре с генсеком НАТО Марком Рите.
После этого она написала в соцсетях:
"Военная поддержка Украины продолжится. Мир должен быть справедливым. Европа увеличит инвестиции в оборону".
"Важно, что Европа едина: огонь нельзя прекращать, пока Украина не получит четких гарантий безопасности".
Переговоры прошли по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Он собрал глав правительств ведущих стран Европы, чтобы обсудить войну в Украине и общую безопасность ЕС.
Встреча прошла на фоне заявления Дональда Трампа, который накануне провел "долгий и крайне продуктивный" телефонный разговор с Владимиром Путиным.
По словам Трампа, они договорились о немедленном начале переговоров по прекращению войны в Украине.
В Париж приехали главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании.
Также присутствовали:
- председатель Европейского совета Антониу Кошта,
- президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен,
- генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
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