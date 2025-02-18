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Премьер Дании: угроза России не ограничивается Украиной - в опасности вся Европа (1)

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен Фото: Abdul Saboor/REUTERS

Россия представляет угрозу не только Украине, но и всей Европе. С таким предупреждением выступила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после неформальной встречи европейских лидеров в Париже. Она представляла на переговорах интересы восьми стран Балтии и Северной Европы.

По словам Фредериксен, война в Украине - это не просто агрессия против одного государства, а часть имперских амбиций Кремля.

"Речь идет о создании более сильной и большой России. Я не думаю, что это остановится на Украине", - заявила она.

Она также предостерегла США от попыток заключить поспешное перемирие.

"Если Путин получит передышку, он снова мобилизуется - чтобы атаковать Украину или любую другую страну Европы", - подчеркнула Фредериксен.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после саммита заявил, что Европа входит в новую фазу отношений с США.

"Каждый, кто присутствовал на этой встрече, понимает, что трансатлантические отношения, альянс НАТО и наша дружба с США изменились", - отметил он.

Туск также подчеркнул, что в Европе есть полное понимание необходимости увеличения оборонных расходов.

"Нам не стоит злиться, когда США требуют от нас тратить больше на безопасность. Они правы", - добавил польский премьер.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство") не участвовала в саммите, но обсудила его итоги в телефонном разговоре с генсеком НАТО Марком Рите.

После этого она написала в соцсетях:

"Военная поддержка Украины продолжится. Мир должен быть справедливым. Европа увеличит инвестиции в оборону".

"Важно, что Европа едина: огонь нельзя прекращать, пока Украина не получит четких гарантий безопасности".

Переговоры прошли по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Он собрал глав правительств ведущих стран Европы, чтобы обсудить войну в Украине и общую безопасность ЕС.

Встреча прошла на фоне заявления Дональда Трампа, который накануне провел "долгий и крайне продуктивный" телефонный разговор с Владимиром Путиным.

По словам Трампа, они договорились о немедленном начале переговоров по прекращению войны в Украине.

В Париж приехали главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании.

Также присутствовали:

  • председатель Европейского совета Антониу Кошта,
  • президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен,
  • генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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