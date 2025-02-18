После этого она написала в соцсетях:

"Военная поддержка Украины продолжится. Мир должен быть справедливым. Европа увеличит инвестиции в оборону".

"Важно, что Европа едина: огонь нельзя прекращать, пока Украина не получит четких гарантий безопасности".

Переговоры прошли по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Он собрал глав правительств ведущих стран Европы, чтобы обсудить войну в Украине и общую безопасность ЕС.

Встреча прошла на фоне заявления Дональда Трампа, который накануне провел "долгий и крайне продуктивный" телефонный разговор с Владимиром Путиным.

По словам Трампа, они договорились о немедленном начале переговоров по прекращению войны в Украине.

В Париж приехали главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании.

Также присутствовали:

председатель Европейского совета Антониу Кошта,

президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен,

генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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