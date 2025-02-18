"Никогда не прекращайте паниковать". Что имел в виду президент Ринкевич?

По его словам, президент призывает критически относиться к информации, которая сейчас циркулирует в мировом инфопространстве.

Ранее в интервью программе "900 секунд" на TV3 Эдгар Ринкевич признался, что воспринял конференцию двояко.

"Создавалось впечатление, что это две разные конференции: одна публичная - с громкими заявлениями и резкими спорами, а другая - кулуарная, с куда более сдержанным тоном".

Президент подчеркнул, что в политике важны не только красивые слова и аргументы, но и реальные действия.

На вопрос, можно ли по-прежнему быть уверенными в тесном сотрудничестве с США, Ринкевич ответил утвердительно.

"Америка готова к плотному взаимодействию, но Европе придется намного больше вкладывать в свою оборону и укрепление собственных возможностей".

Это одна из главных мировых площадок для обсуждения вопросов безопасности, которая проводится уже 61 год.

В 2025 году в ней приняли участие более 450 высокопоставленных лидеров, включая глав государств, министров, представителей НАТО и ЕС, руководителей стратегических отраслей, экспертов, ученых и журналистов.

Главная цель конференции - обсуждение ключевых вызовов мировой безопасности.

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