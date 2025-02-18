Вечером 17 февраля пользователи социальных сетей оказались в замешательстве из-за загадочного сообщения президента Латвии Эдгара Ринкевича в X (бывший Twitter) и Facebook. Президент написал фразу на английском: "Never stop panicking", что можно перевести как "Никогда не прекращайте паниковать". Этот пост вызвал бурное обсуждение и недоумение у многих пользователей.
"Никогда не прекращайте паниковать". Что имел в виду президент Ринкевич?
"Можно подробнее? Такой пост не внушает спокойствие, а, наоборот, вызывает настоящую панику", - написал один из пользователей X.
Varētu detalizētāk? Šāds ieraksts nerada iedzīvotājos mieru, tieši pretēji rada tiešām panikas sajūtu.— UG 🇱🇻 🇺🇦 (@UldisGelins) February 17, 2025
Другие, напротив, восприняли высказывание как безобидную шутку или даже полезный совет.
"Нормальное выражение: "Не теряйте паники!" Моей дочери оно нравится, я тоже теперь его использую", - поделилась своим мнением другая пользовательница.
Normāls teiciens: Nezaudējiet paniku! No meitas iemācījos un arī lietoju! :)— Inita Dāniele (@Inita49) February 17, 2025
Не обошлось и без сарказма.
"Это меня действительно успокоило", - с иронией заметил один из комментаторов.
Šis mani nomierināja 😅— Artú (@ArtursBridaks) February 17, 2025
"Сейчас не время для мемов и фото с котиками", - написал другой пользователь.
Nav īstais brīdis jociņem un kaķu bildēm.— Līva (@maljorka) February 17, 2025
Советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис дал краткий комментарий по поводу сообщения.
"Это размышление о международной ситуации после заявлений множества экспертов по внешней политике и различных слухов, появившихся после Мюнхенской конференции".
По его словам, президент призывает критически относиться к информации, которая сейчас циркулирует в мировом инфопространстве.
Ранее в интервью программе "900 секунд" на TV3 Эдгар Ринкевич признался, что воспринял конференцию двояко.
"Создавалось впечатление, что это две разные конференции: одна публичная - с громкими заявлениями и резкими спорами, а другая - кулуарная, с куда более сдержанным тоном".
Президент подчеркнул, что в политике важны не только красивые слова и аргументы, но и реальные действия.
На вопрос, можно ли по-прежнему быть уверенными в тесном сотрудничестве с США, Ринкевич ответил утвердительно.
"Америка готова к плотному взаимодействию, но Европе придется намного больше вкладывать в свою оборону и укрепление собственных возможностей".
Это одна из главных мировых площадок для обсуждения вопросов безопасности, которая проводится уже 61 год.
В 2025 году в ней приняли участие более 450 высокопоставленных лидеров, включая глав государств, министров, представителей НАТО и ЕС, руководителей стратегических отраслей, экспертов, ученых и журналистов.
Главная цель конференции - обсуждение ключевых вызовов мировой безопасности.
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