На границе Латвии и Беларуси задержаны два нелегальных мигранта

С начала 2024 года латвийские пограничники предотвратили 183 попытки незаконного пересечения границы. При этом по гуманитарным причинам в страну были допущены 5 человек.

В 2023 году на границе с Беларусью были задержаны 5388 мигрантов. По гуманитарным соображениям в Латвию были впущены 26 человек.

В декабре 2023 года латвийское правительство продлило усиленный режим охраны границы с Беларусью до 30 июня 2025 года.

Причина - искусственно созданный миграционный кризис, который организуют беларуские власти, направляя нелегальных мигрантов к границе ЕС. Изначально этот режим должен был действовать до конца 2024 года, но затем его продлили.

Строгий пограничный режим введен в:

Лудзе и ее окрестностях,

Краславе и близлежащих районах,

Аугшдаугавском крае,

Даугавпилсе,

Каунатской волости в Резекненском крае.

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