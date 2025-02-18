В понедельник на латвийско-беларуской границе были задержаны два человека, пытавшихся незаконно пересечь границу. Об этом сообщили в Государственной погранохране Латвии.
На границе Латвии и Беларуси задержаны два нелегальных мигранта
С начала 2024 года латвийские пограничники предотвратили 183 попытки незаконного пересечения границы. При этом по гуманитарным причинам в страну были допущены 5 человек.
В 2023 году на границе с Беларусью были задержаны 5388 мигрантов. По гуманитарным соображениям в Латвию были впущены 26 человек.
В декабре 2023 года латвийское правительство продлило усиленный режим охраны границы с Беларусью до 30 июня 2025 года.
Причина - искусственно созданный миграционный кризис, который организуют беларуские власти, направляя нелегальных мигрантов к границе ЕС. Изначально этот режим должен был действовать до конца 2024 года, но затем его продлили.
Строгий пограничный режим введен в:
- Лудзе и ее окрестностях,
- Краславе и близлежащих районах,
- Аугшдаугавском крае,
- Даугавпилсе,
- Каунатской волости в Резекненском крае.
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