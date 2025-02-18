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На границе Латвии и Беларуси задержаны два нелегальных мигранта

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Граница Латвии и Беларуси в Силене
Граница Латвии и Беларуси в Силене Фото: Evija Trifanova/LETA

В понедельник на латвийско-беларуской границе были задержаны два человека, пытавшихся незаконно пересечь границу. Об этом сообщили в Государственной погранохране Латвии.

С начала 2024 года латвийские пограничники предотвратили 183 попытки незаконного пересечения границы. При этом по гуманитарным причинам в страну были допущены 5 человек.

В 2023 году на границе с Беларусью были задержаны 5388 мигрантов. По гуманитарным соображениям в Латвию были впущены 26 человек.

В декабре 2023 года латвийское правительство продлило усиленный режим охраны границы с Беларусью до 30 июня 2025 года.

Причина - искусственно созданный миграционный кризис, который организуют беларуские власти, направляя нелегальных мигрантов к границе ЕС. Изначально этот режим должен был действовать до конца 2024 года, но затем его продлили.

Строгий пограничный режим введен в:

  • Лудзе и ее окрестностях,
  • Краславе и близлежащих районах,
  • Аугшдаугавском крае,
  • Даугавпилсе,
  • Каунатской волости в Резекненском крае.

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