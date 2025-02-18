VDD задержала латвийца за оправдание преступлений РФ в TikTok

В ходе мониторинга информационного пространства VDD установила, что этот человек создал в TikTok несколько аккаунтов, в которых регулярно публиковал видеоматериалы с открытой поддержкой военной агрессии России против Украины.

Изучив аккаунты данного пользователя в TikTok, VDD пришла к выводу, что он целенаправленно и систематически распространял материалы российской военной пропаганды среди неограниченного круга лиц.

В качестве меры пресечения к подозреваемому применено заключение под стражу. VDD возбудила против него уголовный процесс по факту публичного прославления и оправдания геноцида, преступлений против человечества, преступлений против мира и военных преступлений.

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