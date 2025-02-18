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VDD задержала латвийца за оправдание преступлений РФ в TikTok

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Приложение TikTok
Приложение TikTok Фото: DenPhotos/Shutterstock

Служба государственной безопасности (VDD) задержала человека, регулярно публиковавшего на платформе TikTok видеоматериалы, в которых выражается поддержка военным преступлениям России в Украине, сообщили агентству LETA в VDD.

В ходе мониторинга информационного пространства VDD установила, что этот человек создал в TikTok несколько аккаунтов, в которых регулярно публиковал видеоматериалы с открытой поддержкой военной агрессии России против Украины.

Изучив аккаунты данного пользователя в TikTok, VDD пришла к выводу, что он целенаправленно и систематически распространял материалы российской военной пропаганды среди неограниченного круга лиц.

В качестве меры пресечения к подозреваемому применено заключение под стражу. VDD возбудила против него уголовный процесс по факту публичного прославления и оправдания геноцида, преступлений против человечества, преступлений против мира и военных преступлений.

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