Служба государственной безопасности (VDD) задержала человека, регулярно публиковавшего на платформе TikTok видеоматериалы, в которых выражается поддержка военным преступлениям России в Украине, сообщили агентству LETA в VDD.
VDD задержала латвийца за оправдание преступлений РФ в TikTok
В ходе мониторинга информационного пространства VDD установила, что этот человек создал в TikTok несколько аккаунтов, в которых регулярно публиковал видеоматериалы с открытой поддержкой военной агрессии России против Украины.
Изучив аккаунты данного пользователя в TikTok, VDD пришла к выводу, что он целенаправленно и систематически распространял материалы российской военной пропаганды среди неограниченного круга лиц.
В качестве меры пресечения к подозреваемому применено заключение под стражу. VDD возбудила против него уголовный процесс по факту публичного прославления и оправдания геноцида, преступлений против человечества, преступлений против мира и военных преступлений.
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