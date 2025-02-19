15 февраля стало известно, что Эстонию на конкурсе "Евровидение" в 2025 году представит эпатажный артист Томми Кэш с песней Espresso Macchiato. Именно он победил в национальном отборе. Кажется у Эстонии есть реальный шанс на победу! TVNET+ рассказывает, что известно об этом артисте.
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Кто такой Томми Кэш? Его любовь к русским девушкам, дружба с Little Big и эпатаж
Евровидение-2025
Кто такой Томми Кэш?
Настоящее имя музыканта Томас Таммеметс. Он работает в жанрах рэпа и хип-хопа. Известность артист приобрел благодаря эпатажу в своих работах. Вот некоторые образы из клипов: голова-вагина, презерватив на хрущевке, пионерки, сушащие себе феном между ног, усатые монашки, танцоры-ампутанты в клетке и прочее. Чего стоит только Instagram-аккаунт артиста!
Сам Томми не раз говорил, что его творчество - это ирония. Причем, зная происхождение артиста, можно решить, что его работы - это постирония навеянная лихими 90-ми и воспоминаниями из детства.