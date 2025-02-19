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Кто такой Томми Кэш? Его любовь к русским девушкам, дружба с Little Big и эпатаж

Евровидение-2025
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15 февраля стало известно, что Эстонию на конкурсе "Евровидение" в 2025 году представит эпатажный артист Томми Кэш с песней Espresso Macchiato. Именно он победил в национальном отборе. Кажется у Эстонии есть реальный шанс на победу! TVNET+ рассказывает, что известно об этом артисте.

Кто такой Томми Кэш?

Настоящее имя музыканта Томас Таммеметс. Он работает в жанрах рэпа и хип-хопа. Известность артист приобрел благодаря эпатажу в своих работах. Вот некоторые образы из клипов: голова-вагина, презерватив на хрущевке, пионерки, сушащие себе феном между ног, усатые монашки, танцоры-ампутанты в клетке и прочее. Чего стоит только Instagram-аккаунт артиста! 

Сам Томми не раз говорил, что его творчество - это ирония. Причем, зная происхождение артиста, можно решить, что его работы - это постирония навеянная лихими 90-ми и воспоминаниями из детства.

Его музыкальный стиль - это танцевальная/электронная хип-хоп музыка с элементами хэппи-хардкора. Спортивные костюмы Adidas, советские ковры на стенах...

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