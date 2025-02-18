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PVD усилит контроль за продуктами из России и Беларуси до июля

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Корзуна для покупок. Иллюстративное фото
Корзуна для покупок. Иллюстративное фото Фото: shutterstock.com

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) с понедельника, 24 февраля, до 30 июня будет проводить усиленные проверки товаров из России и Беларуси на пунктах пограничного контроля в дополнение к уже существующему контролю, сообщает официальное издание Latvijas vēstnesis.

Усиленный контроль, в том числе физический контроль и контроль идентификации, а также отбор проб для лабораторных исследований введен на основе распоряжения и. о. главного продовольственного и ветеринарного инспектора от 22 февраля 2024 года о результатах оценки усиленного контроля в период с 1 августа 2024 года по 31 января 2025 года.

По результатам оценки сделан вывод о том, что в ходе контроля по-прежнему выявляются партии продовольствия и кормов российского и беларуского происхождения, в связи с чем сохраняются сомнения в их безвредности.

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