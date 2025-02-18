PVD усилит контроль за продуктами из России и Беларуси до июля

Усиленный контроль, в том числе физический контроль и контроль идентификации, а также отбор проб для лабораторных исследований введен на основе распоряжения и. о. главного продовольственного и ветеринарного инспектора от 22 февраля 2024 года о результатах оценки усиленного контроля в период с 1 августа 2024 года по 31 января 2025 года.