Госполиция получила информацию, что 10 февраля в Риге на улице 13 Января у женщины из рук вырвали сумку с личными вещами, после чего злоумышленники сбежали с места происшествия.

Кроме того, в полицию поступила информация, что в тот же день на Рижском центральном рынке таким же образом была обворована другая женщина, в свою очередь, три дня спустя на улице 13 Января было совершено еще одно ограбление. Во всех случаях пострадавшими были женщины среднего возраста.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка 14 февраля задержали трех человек - одну женщину и двух мужчин, которые, возможно, связаны с ограблениями. Женщина - 2006 года рождения, мужчины - 2004 года рождения. Все задержанные ранее уже были судимы за кражи в небольшом объеме.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует, что троица совершила оба ограбления на улице 13 Января, в свою очередь, подозреваемая в ограблении на Рижском центральном рынке женщина, вероятно, совершила его в одиночку.

В связи с произошедшим начато три уголовных процесса.

У одного задержанного полиция нашла документы и мобильный телефон, принадлежавшие пострадавшей женщине.

В воскресенье к задержанным мужчинам была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Поскольку на момент задержания женщина была приговорена к тюремному заключению за другое преступление, она была доставлена в место заключения.

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