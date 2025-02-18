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Видео На проспекте Виестура в Риге столкнулись легковушка и грузовик

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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Во вторник, 18 февраля, на проспекте Виестура произошла авария, в которой, похоже, пострадали несколько автомобилей. Портал TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Стражи порядка указали, что в 9:40 на проспекте Виестура в Риге произошло столкновение легкового автомобиля Toyota и грузовика Scania.

В результате аварии был поврежден светофор.

Люди в результате ДТП не пострадали. Госполиция расследует обстоятельства произошедшего.

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