Поэт и переводчик Янис Элсбергс подтвердил на заседании Рижского городского суда, что до конца марта переедет из родного дома - почти стометровой квартиры на улице Кр. Валдемара.
Сын известной латвийской поэтессы вынужден переехать из родительского дома
В ближайшее время на улице Кр. Валдемара в здании, которое когда-то называлось Домом писателей, будет выставлена на продажу четырехкомнатная квартира латвийской поэтессы, переводчика, многократного номинанта Нобелевской премии по литературе Визмы Белшевицы и альтиста, мастера смычковых инструментов, педагога и певца Зигурдса Элсберга, сообщает журнал Kas Jauns.
До сих пор в квартире родителей жил, оплачивал счета и заботился об оставленном наследии - библиотеке Белшевицы и скрипках Элсберга - поэт и переводчик Янис Элсбергс.
Теперь ему придется покинуть эти помещения, где он жил с детства.
Когда в апреле 2024 года наследство, оставленное Элсбергом, скончавшимся в ноябре 2023 года, было разделено, треть имущества досталась его сыну Янису, треть - дочери от другого брака, Райте Козловской, а шестая часть - внукам Белшевицы и Элсберга, Матису и Иеве, отцом которых является поэт Клавс Элсбергс, трагически погибший в 1987 году.
Поэт и переводчик решил переехать в Лиепаю. "Там меня ждет прекрасная женщина.
Лиепая также является родиной моего отца, летние месяцы в детстве я проводил там с бабушкой и дедушкой. Если понадобится альтернатива, независимо от этой ситуации, в любом случае Лиепая будет моим первым выбором, куда я поеду", - объясняет Янис.
"Что касается архива моей матери Визмы Белшевицы, я договорился с Латвийским национальным музеем письменности и музыки, что передам им письма моей матери от латвийских и зарубежных писателей, а также ее рукописи - как черновики опубликованных произведений, заметки, так и не доведенные до завершения черновики письменных произведений, которые остались на уровне идей моей матери. Если мне удастся и будет время, я также отберу и передам им некоторые книги, имеющие посвящения, т. е. подарки от авторов".
Янис сохранит часть архива своей матери, например дневник, потому что подумывает издать пару книг. "Есть серия блокнотов из архива Визмы Белшевицы, которую я собираю, уже три книги изданы. У меня на примете еще две книги. Также в книге будут собраны всевозможные наброски и черновики стихов. Большую часть работы я уже сделал", - говорит Янис Элсбергс.
Полную версию интервью читайте в номере журнала Kas Jauns от 18 февраля.
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