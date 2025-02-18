Сын известной латвийской поэтессы вынужден переехать из родительского дома

"Что касается архива моей матери Визмы Белшевицы, я договорился с Латвийским национальным музеем письменности и музыки, что передам им письма моей матери от латвийских и зарубежных писателей, а также ее рукописи - как черновики опубликованных произведений, заметки, так и не доведенные до завершения черновики письменных произведений, которые остались на уровне идей моей матери. Если мне удастся и будет время, я также отберу и передам им некоторые книги, имеющие посвящения, т. е. подарки от авторов".