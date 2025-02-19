Предприятие эстонского госконцерна Eesti Energia - Enefit Power AS - переплачивало за техобслуживание электростанции и выплатила подрядчику огромный бонус, хотя станция работает плохо. Rus.Postimees выяснил, почему происходили значительные переплаты, приписки рабочих часов и кто должен понести ответственность за разбазаривание денег налогоплательщиков.
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Эстонская электростанция вечно ломалась, но подрядчик получал хорошие деньги. История злоупотреблений
История началась весной 2021 года, когда фирма Energomontaj SA Eesti filiaal (далее - подрядчик или Energomontaj) получила подряд на обслуживание электростанции Аувере. Был заключен рамочный договор с Enefit Power AS на пять лет, который предусматривал также заключение отдельных субконтрактов.