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Эстонская электростанция вечно ломалась, но подрядчик получал хорошие деньги. История злоупотреблений

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Электростанция Аувере, Ида-Вирумаа.
Электростанция Аувере, Ида-Вирумаа. Фото: Eero Vabamägi

Предприятие эстонского госконцерна Eesti Energia - Enefit Power AS - переплачивало за техобслуживание электростанции и выплатила подрядчику огромный бонус, хотя станция работает плохо. Rus.Postimees выяснил, почему происходили значительные переплаты, приписки рабочих часов и кто должен понести ответственность за разбазаривание денег налогоплательщиков.

История началась весной 2021 года, когда фирма Energomontaj SA Eesti filiaal (далее - подрядчик или Energomontaj) получила подряд на обслуживание электростанции Аувере. Был заключен рамочный договор с Enefit Power AS на пять лет, который предусматривал также заключение отдельных субконтрактов. 

Стороны договорились, что госкомпания оплачивает работу персонала и расходные материалы, то есть рабочие Energomontaj их используют, а потом подрядчик выставляет Enefit Power AS счет.

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