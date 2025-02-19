Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: "Игра еще даже не началась"

Би-би-си: В таком случае имеют смысл заявления украинской власти о том, что лучшие гарантии безопасности — это даже не НАТО, а мощные Вооруженные силы Украины. Называют даже конкретные цифры: если у России армия на полтора миллиона военнослужащих, значит, и у Украины должна быть армия в полтора миллиона.

Д. К.: Это израильская модель. Это рабочая история. Она начинает хромать, только когда переходит в плоскость математики.

Сколько это все будет стоить? Потому что это все нужно сделать за очень короткий промежуток времени. Это значит, что нам нужно будет полтора миллиона человек держать в армии. По сути, вся страна должна быть поставлена под штык, потому что мы видели эти подсчеты: одного военного содержат пять, шесть, восемь — не важно, главное, что в разы больше — гражданских.

Поэтому мы должны это понимать и честно себе сказать: мы переходим в военный режим. Мы возвращаемся в эпоху Гетманщины. Страну нужно делить на полки — я не шучу сейчас, это совершенно серьезно. Мы вводим настоящую всеобщую воинскую обязанность — и для мужчин, и для женщин, служить должны абсолютно все. Мы меняем культуру в обществе: например, никто не может сказать, что я доначу, поэтому не воюю.