В Риге новые правила для претендующих на место в пансионате. Что изменилось?

Главное нововведение, что теперь для получения места в пансионате нужно быть зарегистрированным в Риге не менее 12 месяцев.

"В прошлом году в Риге выросла очередь желающих попасть в пансионат. Мы поняли, что 10 процентов из тех, кто просит такую услугу, перед этим лишь очень короткое время были зарегистрированы как жители Риги. То есть на самом деле они таковыми не являлись. Мы решили это изменить, и впредь будем проверять срок проживания в Риге", - заявил Мартиньш Моорс.

Также в Риге вводится трехуровневая система очередей на места в пансионатах, разделенная по моделям финансирования.

В думе подчеркнули, что 1 июля увеличится муниципальное софинансирование в пансионатах третьего типа.

Для пансионатов общего типа оно вырастет с 500 до 560 евро в месяц на человека, а для пансионатов семейного типа с 560 и 980 евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!