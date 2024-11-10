Латвийское общество стареет - в прошлом году число пожилых людей в возрасте 64 лет и старше увеличилось на 4500 человек, достигнув 22,8% от общей численности населения Латвии, согласно данным Центрального статистического управления. Зачастую у пожилых людей возникают различные проблемы со здоровьем, поэтому они нуждаются в длительном социальном уходе и пребывании в доме престарелых. О ситуации рассказывает Lsm.lv.
Общество стареет, дома престарелых стоят дорого, мест не хватает. Что нужно изменить в социальной сфере?
Постояльцы даже из Риги
Профессиональная школа в Вецбебри, расположенная недалеко от Кокнесе, прекратила работу 7 лет назад. Поскольку здание школы и служебная гостиница были отремонтированы за счет средств Европейского Союза, представители Кокнесского края начали переговоры с "Красным Крестом" о строительстве там социального центра.
Центр социальной опеки Vecbebri ("Вецбебри") начал свою работу в июле 2023 года на четвертом и пятом этажах здания служебной гостиницы техникума.
Муниципалитет установил в здании лифт. В социальный центр приезжает не только физиотерапевт, но и эрготерапевт, регулярно проводятся различные занятия.
Пятая часть обитателей дома престарелых - рижане, поскольку в рижских учреждениях социального ухода не хватает мест. Также есть постояльцы из Айзкраукле и Огре.
"Я научилась рисовать, делаю разные украшения. Мы выходим на улицу, собираем яблоки, я гуляю каждый день по утрам", - говорит постоялица Айна.
"Было трудно уйти из дома. Я жила одна и давно сказал себе: пока я справляюсь с собой, я живу в собственном доме. Я была не против уехать в деревню. Я сам ее выбрала, чтобы хотя бы иметь "болото" за окном. У нас здесь много праздников, здесь ни на минуту не бывает скучно", - добавила она.
В центре социальной опеки Vecbebri на данный момент проживают 95 постояльцев и 38 сотрудников, они приехали со всех окрестностей - Плявиняс, Айзкраукле, Кокнесе и Эргли.
Условия проживания следует приблизить к атмосфере дома
По словам руководителя центра Иниты, приобретен специализированный транспорт, а в будущем будет и собственная кухня.
"Очень важно максимально приблизить условия проживания к дому. Мы также предлагаем варианты размещения для близких, ведь много родных приезжает из-за границы, и чтобы они могли дольше проводить время со своими близкими, у нас есть гостиничные номера", - сказала Инита.
Каждый пенсионер ежемесячно платит 85% пенсии за пребывание в учреждении социальной опеки, 15% остается себе. Пенсии самые разные - от 300 до 900 евро.
Поскольку за день пребывания нужно платить 33 евро и в эту сумму входят все расходы центра - зарплата сотрудников, коммунальные платежи и другие расходы - пенсии, конечно, не хватает, поэтому разницу покрывает либо родственники пенсионера или, если таковых нет, - социальная служба соответствующего муниципалитета.
Никаких дополнительных средств от "Красного Креста" не выделяется, бюджет центра состоит из ежемесячных выплат от клиентов.
В пансионатах не хватает мест
В Айзкрауклеском крае действуют государственное учреждение социального ухода Mēmele для людей с психическими отклонениями, три муниципальных дома престарелых - Ziedugravas в Скривери, куда также принимаются люди с деменцией, а также дома престарелых Nereta и Pļaviņas.
"Муниципалитету чрезвычайно дорого и сложно создать новый центр социальной помощи - привлечь персонал, все технические средства, койки и тому подобное. То, что мы сделали как муниципалитет - обустроили помещение, установили лифт и затем передали для использования Латвийскому Красному Кресту", - говорит руководитель Социальной службы Айзкраукльского края Эдвард Павуленс.
Дома престарелых Pļaviņas и Ziedugravas в Скривери имеют договоры с Рижским самоуправлением на оказание социальной помощи жителям Риги, поэтому тоже образуются очереди, но Павуленс говорит, что самоуправление Айзкраукле выделает софинансирование жителям Айзкраукле.
Медицинского персонала не хватает
Руководитель центра социальной опеки Nereta Ина Риекстиня своим золотым фондом называет сотрудников, почти все из которых работают в доме престарелых 15 лет и сами уже пенсионного или предпенсионного возраста. Проблема найти медсестру.
"Молодежь не заинтересована в этой работе, потому что нет роста", - добавляет Риекстиня.
Сотрудники получают "чуть больше" минимальной заработной платы. "Уборщицы работают за минимальную зарплату. Социальные работники, работники по уходу - это такая глобальная проблема в Латвии", - добавляет Риекстиня.
Доплата становится растущим бременем для родственников
В последние годы стоимость пребывания в центрах социальной помощи растет. Если пару лет назад она составляла 20 евро в сутки, то сейчас цена в центре социальной опеки Nereta 28,50 в сутки, а в Vecbebri - 33 евро.
Риекстиня подчеркивает, что доплата становится все большим бременем для родственников.
"У нас есть разные уровни поддержки - для больных, безработных, бедных, но мы хотели бы поддержать именно семьи, которые воспитывают детей, и они вынуждены помещать своих пожилых людей в такие центры по уходу по состоянию здоровья. Надо подумать о том, чтобы как им помочь", - говорит Риекстиня.
В настоящее время ежемесячная плата в пансионате составляет в среднем 1200 евро в месяц, в сельской местности меньше - около 1000. С новым годом, по мере увеличения минимальной заработной платы, цены в центрах социальной опеки также вырастут примерно на 10%.
По словам руководителя Социальной службы Айзкраукльского края Эдварда Павуленса, следует подумать о господдержке в финансировании этих услуг, поскольку в одиночку местные самоуправления не смогут их содержать, поскольку рост пенсий не поспевает за ростом цен на услуги.
Изучается внедрение новой модели финансирования
Чтобы обеспечить набор минимальных социальных услуг и услуг по долгосрочному уходу, правительство в октябре утвердило план по содействию доступности и развитию услуг долгосрочного ухода до 2029 года.
Представитель Департамента социальных услуг Министерства благосостояния Алдис Дудиньш сообщил, что в настоящее время за счет средств ЕС проводится исследование по внедрению новых моделей финансирования в Латвии.
"Одна из моделей, которая доказала свою жизнеспособность, в том числе с учетом всех демографических тенденций, - это модель обязательного социального страхования от риска необходимости долгосрочного социального ухода", - говорит Дудиньш.
Председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш подчеркивает, что государство должно позаботиться о тех, кто не может самостоятельно оплатить место в центре социального ухода.
"Их нельзя оставлять на улице. Давайте посмотрим на другую цифру - если у нас 45 000 мужей или отцов не платят алименты, а общая сумма, выплачиваемая государством, составляет полмиллиарда, то я не думаю, что эти взрослые дети будут смотреть на старость [своего отца] с большой радостью, состраданием и желанием помочь своему отцу, который в свое время не хотел ему помогать", - сравнивает Берзиньш.
Он выразил надежду, что удастся привлечь финансирование Евросоюза и Всемирного банка для реализации программы долгосрочного ухода на 2024-2029 годы.
Не спешите сразу помещать в дом престарелых
Каков опыт других стран в сфере долгосрочного социального ухода? Доцент факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Лига Раснача говорит, что стоимость домов престарелых и в других странах высока, поэтому человека стараются не сразу поместить в центр опеки, а обеспечивают уход на дому, дневных центрах или специализированных домах.
"В Нидерландах существует такой вид обслуживания для пожилых людей, как обслуживаемые квартиры, что означает, что они живут самостоятельно, но им, например, привозят покупки, оказывают медицинские услуги или услуги по уходу, и они чувствуют, что они все еще каким-то образом связаны с окружающей жизнью", - говорит Раснача.
Также изучается опыт Финляндии, где старение общества также является весьма актуальной проблемой.
"По большей части у них трехстороннее финансирование институционального ухода - государство, муниципалитет и сами жители. Здесь нет отдельных государственных, муниципальных и частных домов престарелых, но это сотрудничество и это трехстороннее финансирование происходит в одном учреждении", – резюмирует Раснача.
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