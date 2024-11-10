Общество стареет, дома престарелых стоят дорого, мест не хватает. Что нужно изменить в социальной сфере?

Постояльцы даже из Риги

Профессиональная школа в Вецбебри, расположенная недалеко от Кокнесе, прекратила работу 7 лет назад. Поскольку здание школы и служебная гостиница были отремонтированы за счет средств Европейского Союза, представители Кокнесского края начали переговоры с "Красным Крестом" о строительстве там социального центра.

Центр социальной опеки Vecbebri ("Вецбебри") начал свою работу в июле 2023 года на четвертом и пятом этажах здания служебной гостиницы техникума.

Муниципалитет установил в здании лифт. В социальный центр приезжает не только физиотерапевт, но и эрготерапевт, регулярно проводятся различные занятия.

Пятая часть обитателей дома престарелых - рижане, поскольку в рижских учреждениях социального ухода не хватает мест. Также есть постояльцы из Айзкраукле и Огре.

"Я научилась рисовать, делаю разные украшения. Мы выходим на улицу, собираем яблоки, я гуляю каждый день по утрам", - говорит постоялица Айна.