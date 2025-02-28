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Будущее языка в Латвии: латышский, английский и русский

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Флаг Великобритании над Ригой
Флаг Великобритании над Ригой Фото: Kaspars Nordens/LETA/коллаж RUS TVNET

TVNET+ ранее анализировал языковую ситуацию в Латвии: латышский остается главным, но английский стремительно распространяется среди молодежи, тогда как русский теряет позиции и становится бытовым. Это порождает новый вопрос: сможет ли теперь латышский язык выдержать конкуренцию с английским в ближайшие 10-20 лет?

К 2035 году в активный возраст войдет поколение, которое с детства учило английский и, вероятно, не изучало русский вовсе. Эти молодые люди будут почти поголовно двуязычны: латышский + английский.

По оценкам NEPLP, доля владеющих английским языком может достичь 70-80%, учитывая, что уже сейчас среди молодежи этот показатель превышает 80%.

При этом знание русского сократится: поколение, выросшее при СССР, выйдет на пенсию, и к 2040 году значительная часть латышей, не принадлежащих к смешанным семьям, может вовсе не владеть им.

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