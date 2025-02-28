Будущее языка в Латвии: латышский, английский и русский

К 2035 году в активный возраст войдет поколение, которое с детства учило английский и, вероятно, не изучало русский вовсе. Эти молодые люди будут почти поголовно двуязычны: латышский + английский.

По оценкам NEPLP, доля владеющих английским языком может достичь 70-80%, учитывая, что уже сейчас среди молодежи этот показатель превышает 80%.

При этом знание русского сократится: поколение, выросшее при СССР, выйдет на пенсию, и к 2040 году значительная часть латышей, не принадлежащих к смешанным семьям, может вовсе не владеть им.