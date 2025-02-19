Предварительные данные указывают на то, что мужчина передвигался на автомобиле Volkswagen по дороге P111 Вентспилс - Лечи - Гробини в направлении Юркалне.

Выбрав неправильную скорость и не учтя погодные условия, он съехал с проезжей части, врезался в столбик на 13-м километре, а затем покинул место происшествия.

Сотрудники полиции установили личность водителя и выяснили, что после ДТП он употребил алкоголь. Анализ показал 3,05 промилле.

Кроме того, у мужчины отсутствовало водительское удостоверение. В отношении него начаты административные процессы за совершение ДТП, оставление места происшествия, вождение без прав и употребление алкоголя после аварии.

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