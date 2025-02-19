Ничто не указывает на то, что США готовятся вывести свои войска из стран Балтии, заявил в среду, 19 февраля, президент Литвы Гитанас Науседа.
Президент Литвы: нет признаков, что США выведут войска из стран Балтии
"Таких признаков нет", - сказал он после встречи с лидерами литовских политических партий.
По его словам, сейчас действительно идет обсуждение того, каким может быть участие США в Европе, но партнеры хорошо понимают, что безопасность восточного фланга НАТО - один из краеугольных камней всей безопасности альянса. Именно здесь существуют риски, связанные с действиями агрессора, пояснил Науседа.
В настоящее время обсуждается модель сотрудничества США и Европейского союза в рамках НАТО, добавил президент.
Говоря о предстоящем саммите НАТО в Гааге, Науседа заявил: "Мы сделаем все возможное, чтобы после этой встречи альянс стал сильнее, а не слабее".
На фоне этих заявлений газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники сообщила в понедельник, что среди европейских чиновников растут опасения, что США могут вывести войска не только из стран Балтии, но и из других регионов, что сделает Европу более уязвимой перед российской угрозой.
По оценке правительств стран НАТО, Россия готовится к возможному расширению конфликта за пределы Украины.
Москва неоднократно выражала недовольство присутствием НАТО в Центральной и Восточной Европе. Перед полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года Кремль требовал вывести силы альянса из ряда стран Восточной Европы.
Министр обороны США Пит Хегсет на прошлой неделе предупредил европейских союзников по НАТО, что американское военное присутствие на континенте не будет вечным, и призвал их увеличивать расходы на оборону.
Президент США Дональд Трамп ранее предложил поднять минимальный уровень оборонных расходов стран НАТО с 2% ВВП до 5%.
В настоящее время американский батальон на ротационной основе размещен в Пабраде, недалеко от Вильнюса.
Вашингтон ранее принял решение поддерживать постоянное ротационное присутствие своих войск в Балтийском регионе. В свою очередь, Литва обязалась обеспечить необходимую поддержку и инфраструктуру для размещения американских военнослужащих.
С 2019 года в Литве на ротационной основе находятся батальоны США с тяжелым вооружением.
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