Президент Литвы: нет признаков, что США выведут войска из стран Балтии

"Таких признаков нет", - сказал он после встречи с лидерами литовских политических партий.

По его словам, сейчас действительно идет обсуждение того, каким может быть участие США в Европе, но партнеры хорошо понимают, что безопасность восточного фланга НАТО - один из краеугольных камней всей безопасности альянса. Именно здесь существуют риски, связанные с действиями агрессора, пояснил Науседа.

В настоящее время обсуждается модель сотрудничества США и Европейского союза в рамках НАТО, добавил президент.

Говоря о предстоящем саммите НАТО в Гааге, Науседа заявил: "Мы сделаем все возможное, чтобы после этой встречи альянс стал сильнее, а не слабее".

На фоне этих заявлений газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники сообщила в понедельник, что среди европейских чиновников растут опасения, что США могут вывести войска не только из стран Балтии, но и из других регионов, что сделает Европу более уязвимой перед российской угрозой.

По оценке правительств стран НАТО, Россия готовится к возможному расширению конфликта за пределы Украины.