Видео Автомобиль сбил велосипедиста в Цесисе, но полиция винит пострадавшего - где правда?

Ранним утром, направляясь на работу, велосипедист Янис на одном из перекрестков ехал по пешеходному переходу, а затем на том же месте совершил левый поворот. В этот же момент в переулке развернулся и автомобиль Volvo, водитель которого не заметил Яниса и сбил его.

После столкновения полицию не вызвали, и водитель сам отвез Яниса на место его работы. Там его самочувствие ухудшилось, поэтому он отправился в больницу, где медики констатировали телесные повреждения средней тяжести - перелом ребер, а также травмы бедра и плеча.

Несмотря на то, что Янис считает себя потерпевшим в этом происшествии, решение Госполиции было иным. Он вспоминает фразу полицейского: "Ну что, старик, что валялся впереди водителя?"

В итоге именно Янису было назначено административное наказание.

Сыну Яниса Давиду, который является юристом, удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении водителя. "Однако в начале этого года они прекратили его на том основании, что в действиях отца есть нарушение. [Был сделан вывод, что] не имеет причинно-следственной связи между действиями водителя и оказанным вредом. Это юридически абсурдно", - признается он.

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