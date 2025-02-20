Национальному объединению предлагали присоединиться к коалиции, которую продолжает возглавлять "Новое Единство", заявил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" руководитель оппозиционной фракции Национального объединения Райвис Дзинтарс.
Дзинтарс о присоединении к коалиции: Нацобъединение не хочет быть "заплаткой"
Отвечая на вопрос, были ли эти предложения недавними или постоянными, он сказал, что они активизировались.
Дзинтарс, однако, добавил, что Нацобъединение не хочет быть "заплаткой".
По его мнению, коалиционные силы в настоящее время выбирают наиболее безопасный путь, проводя лишь "косметический ремонт". "Я думаю, что это рестарт в риторике. На самом деле это короткая передышка, но в действиях правительства мало что изменится", - убежден Дзинтарс.
Он считает, что в долгосрочной перспективе национальным интересам Латвии отвечает правительство во главе с национально-консервативными силами.
По его мнению, желательным вариантом в будущем мог бы стать блок Нацобъединения и "Объединенного списка", который возьмет на себя задачу формирования нового правительства.
Шансы на то, что нынешнее правительство проработает до следующих парламентских выборов, Дзинтарс оценивает как 50 на 50.
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