Неофициальная информация: в чем будет выражаться "рестарт" правительства Силини?

В последние недели многие политики правящей коалиции высказывались о том, что в работе правительства необходим и ожидается "рестарт". В политических кулуарах в качестве наиболее правдоподобной звучит версия о том, что "перезапуском" может послужить замена министров, и первым кандидатом в данном контексте обычно упоминается глава перегруженной различными проблемами отрасли сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные").

В кулуарах Сейма звучат имена и других министров, смены которых может потребовать "перезапуск" правительства, а также допускается ротация отдельных министров на должностях.

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Например, в контексте перемен упоминалось и имя представляющего "Новое Единство" министра финансов Арвилса Ашераденса, при этом другие источники отрицают такую возможность.