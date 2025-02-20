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В среду в ДТП пострадали 15 человек

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Авария. Иллюстративное фото
Авария. Иллюстративное фото Фото: Maryshot/Shutterstock

В среду в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 15 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Вчера зарегистрировано 139 дорожно-транспортных происшествий, большинство из них - в Риге.

Оформлено 450 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 171 - за превышение скорости. За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено одно административное и три уголовных дела.

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