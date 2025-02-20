В среду в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 15 человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.
В среду в ДТП пострадали 15 человек
Вчера зарегистрировано 139 дорожно-транспортных происшествий, большинство из них - в Риге.
Оформлено 450 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 171 - за превышение скорости. За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено одно административное и три уголовных дела.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!