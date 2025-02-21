Число латвийских студентов за 25 лет может сократиться на четверть

В этом году в латвийских вузах учатся 63 500 студентов, 62% из которых моложе 26 лет, подсчитало МОН. В то же время растет доля студентов в возрасте от 30 до 50 лет, в основном в магистратуре и докторантуре.

"Для тех, кто оканчивает среднюю школу, высшее образование - основной выбор", - сказал заместитель государственного секретаря МОН Янис Пайдерс на форуме экспертов "Высшее образование для устойчивого развития Латвии".

Осенью после окончания школы в латвийские вузы поступают 60% выпускников средних школ, а среди выпускников гимназий эта доля достигает 80%. В то же время, как отметил Пайдерс, вузы в итоге оканчивает треть или менее абитуриентов.

По словам Пайдерса, из-за меньшего числа студентов необходимо уделять больше внимания отдаче и результатам высшего образования на индивидуальном уровне. Сокращение числа латвийских студентов может быть компенсировано увеличением числа иностранных студентов и новыми формами образования, такими как переквалификация и обучение в течение всей жизни.

По словам представителей Министерства образования, цель государственной политики - направить высшее образование в те сферы, где ощущается нехватка рабочей силы и которые важны для развития страны.

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