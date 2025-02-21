Трамп в свой первый месяц после вступления в должность исполнительным указом назвал эту часть Атлантики "Американским заливом" и ограничил журналистам AP доступ в Белый дом, пока новостное агентство не подчинится его прихотям.

Белый дом заблокировал доступ журналистов AP в президентский самолет Air Force One и Овальный кабинет Белого дома, аргументировав это тем, что агентство игнорирует смену названия.

"У нас идет борьба с одной новостной организацией, AP, радикально левой организацией - она очень плохо относится ко всем нам, и они отказываются признавать, что ранее называвшийся Мексиканским залив теперь называется Американским", - сказал Трамп в четверг в обращении к объединению республиканских губернаторов в столице Вашингтоне.

"Сейчас мы их не включаем ни в одну пресс-конференцию. Я уверен, что они подадут в суд и, возможно, они победят. Это не имеет значения. Это просто то, в чем мы имеем твердую уверенность", - добавил Трамп, не уточнив, что он имел в виду относительно возможного разбирательства.

180-летнее новостное агентство уже долгое время является столпом американской журналистики, оно обеспечивает новостями СМИ по всей стране.

В прошлом месяце AP в заметке о стиле пояснило, что "Мексиканский залив носил это название более 400 лет", и отметило, что указ Трампа "действует только на территории США".

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