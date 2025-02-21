"Если у него возникнут сложности с исполнением папских обязанностей, он сделает свой выбор. Конечно, он примет решение, возможно, попросит совета, но он примет решение сам, по совести", - сказал Равази.

При этом он отметил, что Франциск хочет довести до конца отмечаемый в этом году Римско-католической церковью Юбилейный год христианства, который Римско-католическая церковь празднует с 24 декабря 2024 года по 6 января 2026-го.

Напомним, 88-летний Франциск был госпитализирован в пятницу, 14 февраля, в римскую больницу из-за бронхита. В больнице состояние понтифика ухудшилось - у него выявили полимикробную инфекцию дыхательных путей.

Спустя неделю после госпитализации состояние папы римского Франциска немного улучшилось. "Ночь прошла хорошо. Сегодня утром папа Франциск встал и позавтракал", - сообщили в Ватикане в пятницу, 21 февраля.

Папа римский Франциск, урожденный Хорхе Марио Бергольо, - 266-й папа римский и первый папа из Америки. Сейчас ему 88 лет, на папский престол он взошел в 2013 году.

Франциск сменил на этом посту Бенедикта XVI, который отрекся от престола из-за проблем со здоровьем. Бенедикт XVI умер в декабре 2022 года.

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