Всего с момента вторжения 24 февраля 2022 года из Украины уехало более 6 млн жителей. Часть беженцев вернулась, но многие остаются за границей.

"По состоянию на начало 2024 года примерно половина украинцев в соцопросах заявляли, что хотели бы остаться в тех странах, где они сейчас живут. Или по крайней мере пока они не планируют возвращаться в Украину", - подчеркнула Токарюк.

Кроме того, есть люди, которым некуда и незачем возвращаться - они потеряли в Украине семью и жилье.

При этом, по словам эксперта, стоит учитывать, что большинство стран предоставляют программы помощи беженцам лишь во время войны.

Тем временем украинские власти создали Министерство национального единства, призванное поощрять украинцев за границей возвращаться на родину.

"Однако я вижу, что есть много скепсиса в отношении этого министерства. Люди говорят, что не понимают, чем оно будет заниматься.

Они говорят, что более эффективно, возможно, было бы направить эти средства и ресурсы на оказание помощи людям, потерявшим свое жилье в Украине, на гарантии трудоустройства украинцев по возвращении, упрощение реинтеграции взрослых и детей в украинское общество.

Ну и накладывает отпечаток определенная контроверсионная риторика, звучавшая от украинских чиновников раньше, и заявления президента Зеленского в его новогоднем обращении, когда он противопоставил, по мнению многих украинцев за границей, беженцев и граждан. Как будто беженцы - это не совсем граждане Украины, что люди, покинувшие Украину, не проживали под российскими бомбами, обстрелами", - рассуждает эксперт.

Уменьшили доверие к украинским властям также призывы их представителей к иностранным правительствам прекратить социальную поддержку беженцев, а также новое законодательство о предоставлении консульских услуг за рубежом для мужчин.

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