Компания Tele2 в сотрудничестве с ведущей шведской компанией быстрой доставки еды foodora начала доставлять еду с помощью дронов в пригородах Стокгольма Вермдё и Густавсберг. Основная зона доставки дронами составляет около 10 км в диаметре, а продолжительность полета - около 10 минут, при этом общее время доставки не превышает 30 минут.
Tele2 в Швеции доставляет еду с помощью дронов
Дроны разработаны норвежской компанией Aviant и предназначены для доставки небольших и средних грузов. В ближайшем будущем эти дроны будут использоваться для доставки не только готовой еды, но и продуктов питания.
Чтобы воспользоваться этой услугой, клиенты должны заполнить форму заявки, которая позволит проверить, соответствует ли адрес доставки возможностям доставки дронами на конкретной территории.
Это сотрудничество, в котором используются электрические дроны, является важным шагом не только для более быстрой и эффективной доставки товаров, но и дружественным для окружающей среды решением, поскольку оно снижает воздействие на окружающую среду.
Доставка еды дронами возможна благодаря мобильной сети 5G, которая обеспечивает стабильное и безопасное соединение для управления дронами.
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