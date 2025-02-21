Билеты на автобусы Lux Express теперь можно купить в автомате

"Внедрение билетных автоматов в Латвии, в особенности их установка в Лиепае, стала важным шагом, направленным на дальнейшее развитие, особенно учитывая стремительный рост на маршруте Лиепая - Рига", - заявил член правления Lux Express Latvija Алдис Кибенс.

Сообщается, что цены на билеты в автоматах даже более выгодные, чем в кассах автовокзала.

В билетных автоматах действуют все скидки Lux Express, в том числе для пожилых людей, молодежи и других групп пассажиров. Оплату можно произвести кредитными и дебетными картами, а также с помощью Apple Pay и Google Pay.

В автоматах можно приобрести билеты также заранее - до 90 дней.

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