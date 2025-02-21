Двум латвийским детям отказали в полете в Египет из-за неупорядоченных документов

В пограничной охране пояснили, что в пункте пограничного контроля аэропорта "Рига" были обнаружены двое выезжающих в Египет несовершеннолетних граждан Латвии, у которых не было нотариально заверенного согласия второго родителя на выезд из страны. Поэтому им в выезде из страны было отказано.

Еще, как сообщили в Государственной пограничной службе, за минувшие сутки по соображениям безопасности во въезде в Латвию было отказано пятерым иностранцам.

В частности, во въезде отказано трем гражданам Молдовы и двум гражданам России, в том числе одному моряку. В отношении моряка у капитана судна взято гарантийное письмо о том, что иностранец не сойдет на берег во время стоянки судна в порту. Остальные же лица возвращены в страны выезда.

В то же время въезд в Латвию запрещен и одному гражданину Молдовы, который не мог обосновать цель и условия въезда и пребывания, а также одному гражданину Узбекистана, не имевшему действительной визы или вида на жительство.

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