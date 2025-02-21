Перестановки в правительстве Латвии? Коалиция хранит молчание

Оба политика заявили журналистам, что итоги переговоров будут обсуждаться во фракциях их партий в Сейме и на заседаниях руководящих органов.

Шуваев уклонился от ответа на вопрос, предлагалась ли замена министров или ведомств, подчеркнув, что премьер-министр сама объявит о своем видении ситуации в 16:00. Он также подтвердил, что "Прогрессивные" готовы работать в нынешней коалиции.

Министр экономики Валайнис отметил, что Силиня представила коалиционным партнерам свое предложение о возможном "перезапуске" правительства и ближайших задачах. Он добавил, что СЗК обсудит, насколько справедлив и честен этот план, на заседаниях фракции и партии. Отвечая на вопрос о возможности отказа от предложений премьера, Валайнис выразился уклончиво: "Это вопрос комплексного рассмотрения", - пояснив, что Силиня использует свои полномочия для формирования команды.

По его словам, некоторые предложения премьера совпадают с позицией СЗК, поскольку партия ранее призывала ее быть более решительной в принятии решений.