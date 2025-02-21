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Перестановки в правительстве Латвии? Коалиция хранит молчание

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Премьер-министр Эвика Силиня
Премьер-министр Эвика Силиня Фото: Ieva Leiniša/LETA

После встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней ("Новое Единство") ни сопредседатель партии "Прогрессивные" Андрис Шуваев, ни министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) не раскрыли деталей обсуждения возможной перезагрузки правительства.

Оба политика заявили журналистам, что итоги переговоров будут обсуждаться во фракциях их партий в Сейме и на заседаниях руководящих органов.

Шуваев уклонился от ответа на вопрос, предлагалась ли замена министров или ведомств, подчеркнув, что премьер-министр сама объявит о своем видении ситуации в 16:00. Он также подтвердил, что "Прогрессивные" готовы работать в нынешней коалиции.

Министр экономики Валайнис отметил, что Силиня представила коалиционным партнерам свое предложение о возможном "перезапуске" правительства и ближайших задачах. Он добавил, что СЗК обсудит, насколько справедлив и честен этот план, на заседаниях фракции и партии. Отвечая на вопрос о возможности отказа от предложений премьера, Валайнис выразился уклончиво: "Это вопрос комплексного рассмотрения", - пояснив, что Силиня использует свои полномочия для формирования команды.

По его словам, некоторые предложения премьера совпадают с позицией СЗК, поскольку партия ранее призывала ее быть более решительной в принятии решений.

На встрече с премьер-министром присутствовали министр сельского хозяйства Арманд Краузе (СЗК), Валайнис, Шуваев и министр культуры от "Прогрессивных" Агнесе Лаце.

Ранее сообщалось, что Силиня обещала "перезапуск" работы правительства, что, возможно, приведет к кадровым перестановкам. Однако деталей пока не раскрывали, их обещали представить в течение недели.

Кроме того, на этой неделе премьер завершила обсуждение с министрами реализации приоритетов на 2024 год и уже достигнутых результатов.

В последние недели ряд политиков правящей коалиции заявлял о необходимости и неизбежности "перезапуска" правительства. В кулуарах наиболее вероятным сценарием называли перестановки в министерском составе - от точечных замен до более широких перестановок, при которых в каждой из партий коалиции мог бы быть заменен один министр.

При этом вариант расширения коалиции обсуждается реже, так как его реализация фактически означала бы конец правительства Силини и формирование нового состава Кабинета министров.

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