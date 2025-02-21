После встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней ("Новое Единство") ни сопредседатель партии "Прогрессивные" Андрис Шуваев, ни министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) не раскрыли деталей обсуждения возможной перезагрузки правительства.
Перестановки в правительстве Латвии? Коалиция хранит молчание
Оба политика заявили журналистам, что итоги переговоров будут обсуждаться во фракциях их партий в Сейме и на заседаниях руководящих органов.
Шуваев уклонился от ответа на вопрос, предлагалась ли замена министров или ведомств, подчеркнув, что премьер-министр сама объявит о своем видении ситуации в 16:00. Он также подтвердил, что "Прогрессивные" готовы работать в нынешней коалиции.
Министр экономики Валайнис отметил, что Силиня представила коалиционным партнерам свое предложение о возможном "перезапуске" правительства и ближайших задачах. Он добавил, что СЗК обсудит, насколько справедлив и честен этот план, на заседаниях фракции и партии. Отвечая на вопрос о возможности отказа от предложений премьера, Валайнис выразился уклончиво: "Это вопрос комплексного рассмотрения", - пояснив, что Силиня использует свои полномочия для формирования команды.
По его словам, некоторые предложения премьера совпадают с позицией СЗК, поскольку партия ранее призывала ее быть более решительной в принятии решений.
На встрече с премьер-министром присутствовали министр сельского хозяйства Арманд Краузе (СЗК), Валайнис, Шуваев и министр культуры от "Прогрессивных" Агнесе Лаце.
Ранее сообщалось, что Силиня обещала "перезапуск" работы правительства, что, возможно, приведет к кадровым перестановкам. Однако деталей пока не раскрывали, их обещали представить в течение недели.
Кроме того, на этой неделе премьер завершила обсуждение с министрами реализации приоритетов на 2024 год и уже достигнутых результатов.
В последние недели ряд политиков правящей коалиции заявлял о необходимости и неизбежности "перезапуска" правительства. В кулуарах наиболее вероятным сценарием называли перестановки в министерском составе - от точечных замен до более широких перестановок, при которых в каждой из партий коалиции мог бы быть заменен один министр.
При этом вариант расширения коалиции обсуждается реже, так как его реализация фактически означала бы конец правительства Силини и формирование нового состава Кабинета министров.
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