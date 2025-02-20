Видео Тяжелое ДТП под Кекавой: столкнулись грузовик и легковушка Bolt

По информации стражей порядка, в 9:30 в Кекавском крае на 29-м километре автодороги А7 произошло столкновение грузового и легкового автомобилей.

Полиция сообщает, что, по предварительной информации, пострадали два человека. На месте происшествия работают оперативные службы, движение регулируется по одной полосе.

По наблюдениям портала TVNET, в аварии пострадал автомобиль каршерингового предприятия Bolt. Кроме того, очевидец происшествия указал, что примерно на 10-15 минут на месте ДТП было полностью блокировано движение.

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