На минувшей неделе Кремль праздновал дипломатическую победу и над Украиной, и над Евросоюзом (ЕС). За это агрессор обязан никому иному, как США: президент США Дональд Трамп "подыграл" России своим звонком диктатору Владимиру Путину, а вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс - своей речью на Мюнхенской конференции по безопасности.
Видео ⟩ За занавесом: Кремль празднует победу над Европой
"Пятая статья НАТО умерла; Европа отныне не укрыта ядерным зонтом США; Россия больше не находится в международной изоляции; ЕС потерпел крах и Украине больше ничего "не светит"" - таковы были главные послания пропагандистов об отношениях США и ЕС и предстоящих мирных переговорах между Россией и Соединенными Штатами.
С нескрываемым удовлетворением кремлевские идеологи вещали о том, что заявка Украины на ее обязательное участие в мирных переговорах провалилась, с Украиной никто говорить не собирается. Точно так же и мнения ЕС никто не спросит. Главными принимающими решения по Украине будут Россия и США. Администрация Трампа, похоже, делает все, чтобы хотя бы пока порадовать Путина.
Можем "вмочить" Парижу и Брюсселю
После шокировавшей всю Европу речи вице-президента США Венса в Мюнхене россияне с нескрываемым удовлетворением потирают руки: Трамп "забил" на евроатлантическое партнерство и 5-я статья НАТО больше не действует. Одиозный "политолог" Сергей Михеев радостно заявил: "Теперь "мы смело можем "вмочить" Парижу и Брюсселю", - ведь Европу США уже не станут охранять. Другие пропагандисты провозгласили, что Европа списана, так как для Трампа это "коллективный Байден".
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Кремль с самого начала войны с большой ненавистью и неприязнью выступал против Европы, в частности, Великобритании, Франции и Германии, которые были и являются крупными донорами помощи Украине. В настоящее время, когда страны ЕС, несмотря на различные высказывания Трампа, так однозначно заявили о своей готовности защищать Украину и не допустить, чтобы договоренности об окончании войны происходили за спиной Украины, русские выступают в своей риторике против Европы особенно остро. Если Путину и кажется, что ему с Трампом удастся поделить мир, то с "мерзким" ЕС непонятно что делать, поэтому россияне так активно поддерживают разногласия между США и ЕС.
К сожалению, победные фанфары Кремля не безосновательны. Так, например, влиятельный портал Politico пишет, что "один высокопоставленный дипломат ЕС, которому гарантировали анонимность, чтобы он мог говорить откровенно, заявил: "У нас теперь есть альянс между президентом России, который хочет уничтожить Европу, и американским президентом, который тоже хочет уничтожить Европу".
Между тем, газета The New York Times напоминает, что Путин еще на конференции по безопасности в Мюнхене в 2007 году потребовал положить конец доминированию США и нового, более подходящего для Москвы, соотношения сил в Европе. Тогда он желаемого не получил. Но почти два десятилетия спустя во время той же конференции высшие должностные лица кабинета президента Трампа четко дали понять: господин Путин нашел американскую администрацию, которая могла бы помочь ему осуществить его мечту. Комментарии министра обороны Пита Хегсета и вице-президента Венса вызвали у собравшихся опасения, что при новой администрации США могут присоединиться к России и либо напасть на Европу, либо забыть о ней совсем. "Такой поворот, по мнению аналитиков, принес бы Путину немыслимую прежде победу, которая для него гораздо важнее, чем любые цели в Украине", - считает New York Times.
В свою очередь, журналист Стив Розенберг, специализирующийся на российских вопросах, написал в соцсети Х: "Речь Дж. Д. Венса на Мюнхенской конференции по безопасности в Москве была принята хорошо. Заголовок в "Комсомольской правде": "Униженная Европа в нокауте: американский хозяин выпорол старых вассалов".
Ликование по поводу звонка Трампа
С момента звонка Трампа Путину все пропагандисты радостно рассказывают, что Трамп был вежлив, вел себя с уважением и вообще Белый дом первым позвонил в Кремль, что уже знаменует собой дипломатическую победу.
Скандальный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Запад наконец-то понял, что победить Россию невозможно, поэтому наступило время политического реализма, которое в понимании русских и, к сожалению, Трампа, является временем, в котором решающим словом обладает сильнейший. Россияне, конечно, с определенной осторожностью отметили, что Трамп не стал в одночасье другом России, но обе державы являются "реалистами", в то время как Европа впадает в "дикую истерику" из-за "прагматичного взгляда" Трампа и Путина на вещи.
"Говорящие головы" Путина также рефлексировали о смене тона высказываний Трампа по сравнению с предыдущим президентом США Джо Байденом. В частности, подчеркивалось, что в словах Трампа звучат уважение и понимание и не звучат - утверждения о неспровоцированном и неоправданном вторжении в Украину. По словам пропагандистов, новая администрация США очень хорошо понимает причины войны.
Дабы "сохранить лицо", русский нарратив гласит, что "это не США идут нам навстречу, а мы их к этому вынудили". Слушая пропагандистов, становится очевидно, что предстоящие мирные переговоры преподносятся российскому обществу как одержанная победа, в которых определяющее слово будет за Кремлем.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
При этом отдельные кремлевские глашатаи уже поспешили заявить, что на предстоящих переговорах Москва может предъявить США претензии по поводу убитых русских солдат и что руки американцев по локоть в крови, так как без поддержки Америки Россия давно бы разгромила Украину и спасла бесчисленное количество жизней.
"Нужно устранить причину конфликта"
Чтобы добиться долгосрочного мира, нужно устранить первопричину "конфликта", настаивает Кремль. А это, по мнению русских, расширение НАТО на Восток и "незаконный государственный переворот" 2014 года в Украине. Что означает: условием России станет создание в Украине марионеточного правительства и непринятие страны в НАТО.
Кроме того, пропагандисты ссылаются на сказанное Путиным год назад о том, что условием длительного мира является признание оккупированных Украиной территорий частью России, а также отмена всех санкций. Путин в очередной раз повторил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский нелегитимен, поэтому никаких переговоров с ним не будет.
Весьма неприятно высказывание Путина о том, что мирные переговоры включают в себя весь обширный восточноевропейский регион, где необходимо учитывать интересы таких стран, как Польша, Венгрия и Румыния. Российский диктатор в своей риторике от мира в Украине дошел до "обширного восточноевропейского региона".
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
О предстоящих переговорах Трампа и Путина старший научный сотрудник аналитической компании "Фонд Карнеги за международный мир" Татьяна Становая пишет: "Хотя и нет гарантии, что Трамп примет все многочисленные требования Кремля и согласится на полномасштабную сделку, но есть и многие другие возможные исходы, которые все равно пойдут на пользу России. Например, это эрозия единства Запада, то, что Украина будет вынуждена смириться с тем, что Кремль называет "реальностью" (территориальные потери), и снижение поддержки Западом Киева.
Пока шансы полномасштабной "сделки" кажутся маловероятными: позиции США и России слишком далеки друг от друга. Главной целью Путина по-прежнему остается "дружественная" Украина, что связано не с территориальным расколом или безопасностью границ, а с гарантиями того, что Украина в целом свернет с пути развития на Запад, на который она вступила. Практически это означало бы убедить Запад отказаться от поддержки Украины в любом смысле. Замминистра иностранных дел России уже заявил, что Кремль потребует "чугунных гарантий" того, что Украина не присоединится к НАТО. Это также означало бы аннулирование существующих двусторонних договоров о безопасности Украины с западными странами, не говоря уже об изменениях в политическом руководстве страны, переписывании конституции Украины и многом другом", - отметила Становая.
По мнению Становой, Москва явно не готова слишком резко смягчать свои требования. Путин неоднократно давал ясно понять, что, по его мнению, Россия может достичь своих целей в Украине без какой-либо сделки при посредничестве США. По его мнению, Москве нужно просто ждать, пока Украина развалится сама по себе, после чего российская армия сломит оставшееся сопротивление украинской армии.
"Основная задача Кремля сейчас - поддерживать в Вашингтоне "конструктивное мышление" о России. Это уже само по себе способствует достижению целей Путина в Украине, поэтому российский лидер готов платить определенную цену, чтобы сохранить эту благоприятную атмосферу ", - подчеркивает исследователь.
Стоит упомянуть, что Европа, вопреки Трампу и Путину, не собирается стоять в стороне и в понедельник в Париже состоялась встреча лидеров самых влиятельных европейских стран, на которой обсуждалась ситуация с безопасностью континента. В неформальной встрече приняли участие главы правительств Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. В переговорах также принимали участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Накануне совещания министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что решение о прекращении боевых действий могут принимать исключительно украинцы - "и мы поддержим их, пока они не примут такое решение".
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