Видео: Фрагмент пропагандистской передачи

Кремль с самого начала войны с большой ненавистью и неприязнью выступал против Европы, в частности, Великобритании, Франции и Германии, которые были и являются крупными донорами помощи Украине. В настоящее время, когда страны ЕС, несмотря на различные высказывания Трампа, так однозначно заявили о своей готовности защищать Украину и не допустить, чтобы договоренности об окончании войны происходили за спиной Украины, русские выступают в своей риторике против Европы особенно остро. Если Путину и кажется, что ему с Трампом удастся поделить мир, то с "мерзким" ЕС непонятно что делать, поэтому россияне так активно поддерживают разногласия между США и ЕС.

К сожалению, победные фанфары Кремля не безосновательны. Так, например, влиятельный портал Politico пишет, что "один высокопоставленный дипломат ЕС, которому гарантировали анонимность, чтобы он мог говорить откровенно, заявил: "У нас теперь есть альянс между президентом России, который хочет уничтожить Европу, и американским президентом, который тоже хочет уничтожить Европу".