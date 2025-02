Видео За занавесом: Кремль празднует победу над Европой

Между тем, газета The New York Times напоминает, что Путин еще на конференции по безопасности в Мюнхене в 2007 году потребовал положить конец доминированию США и нового, более подходящего для Москвы, соотношения сил в Европе. Тогда он желаемого не получил. Но почти два десятилетия спустя во время той же конференции высшие должностные лица кабинета президента Трампа четко дали понять: господин Путин нашел американскую администрацию, которая могла бы помочь ему осуществить его мечту. Комментарии министра обороны Пита Хегсета и вице-президента Венса вызвали у собравшихся опасения, что при новой администрации США могут присоединиться к России и либо напасть на Европу, либо забыть о ней совсем. "Такой поворот, по мнению аналитиков, принес бы Путину немыслимую прежде победу, которая для него гораздо важнее, чем любые цели в Украине", - считает New York Times.