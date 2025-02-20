Несколько автобусов взорвались в пригороде Тель-Авива

Представитель полиции сообщил телеканалу Channel 13, что в двух других автобусах были обнаружены взрывные устройства. Он призвал общественность быть бдительной и сообщать властям о любых подозрительных предметах.

Взрывы произошли спустя несколько часов после того, как ХАМАС передал Израилю тела четырех заложников, удерживаемых в Газе. Это первые из восьми заложников, которых Израиль считает погибшими и чьи тела возвращаются в рамках текущей фазы перемирия.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия в Бат-Яме, пригороде Тель-Авива, чтобы разыскать подозреваемых. Представитель полиции заявил, что все автобусы и поезда были проверены и проверки завершены.

"Нам нужно выяснить, было ли это дело рук одного подозреваемого, который заложил взрывные устройства в нескольких автобусах, или за этим стоит несколько человек", -сказал он.

Мэр Бат-Яма Цвика Брот отметил, что настоящим чудом стало то, что никто не пострадал. Он пояснил, что автобусы уже завершили свои маршруты и находились на стоянке. Также он добавил, что одно из неразорвавшихся устройств сейчас разминируют в соседнем городе Холон.

В полиции заявили, что найденные взрывные устройства аналогичны тем, которые используются на Западном берегу, но отказались комментировать детали.

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