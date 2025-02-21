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Зеленский встретился со спецпосланником Трампа

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Владимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве
Владимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве Фото: DW: Thomas Peter/REUTERS

Пресс-конференцию по итогам встречи Владимира Зеленского и спецпредставителя президента США Кита Келлога в Киеве отменили по просьбе американской стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 февраля, встретился со специальным представителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом в Киеве. После встречи приглашенные журналисты ожидали подход политиков к прессе, но он не состоялся. "По просьбе американской стороны формат мероприятия - протокольная съемка. Заявления, вопросы и ответы не предусмотрены", - цитирует "Укринформ" пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.

Кит Келлог прибыл в Киев с трехдневным визитом утром 19 февраля. В тот же день он был принят главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) генералом Александром Сырским, руководителями украинских спецслужб, а также главой офиса украинского президента Андреем Ермаком.

20 февраля с Келлогом встретился министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По словам главы МИД, в ходе встречи стороны обсудили пути достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. "Я подтвердил готовность Украины достичь мира силой и наше видение необходимых шагов. Я также повторил, что безопасность Украины и трансатлантики являются неделимыми", - написал он в соцсети X.

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