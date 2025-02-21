Пт, 21.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

Венгрия выступила против поддержки ЕС Украины, заявив, что это лишь продлевает войну

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: JOHN THYS/AFP

Венгрия выступает против нового пакета Евросоюза (ЕС) в поддержку Украины в размере 20 миллиардов евро, сообщил в четверг на платформе Х министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, утверждая, что таким образом продлевается война.

Ранее служба иностранных дел ЕС выступила с предложением о дополнительной военной помощи Украине в размере шести миллиардов. Предложение предполагается обсудить на совещании министров иностранных дел стран ЕС в понедельник в Брюсселе.

В Брюсселе нет ясности, почему Сийярто говорил о 20 миллиардах, если предложение идет о шести миллиардах.

Министр сообщил, что цель этой инициативы ЕС - укрепить позиции Киева на возможных переговорах, а не давить на достижение мира. "Мы не будем поддерживать трату денег европейских налогоплательщиков на продление войны", - заявил министр.

Сийярто также заявил, что Венгрия не поддержит продление санкций ЕС, примененных к гражданам России и Беларуси.

Объясняя позицию Венгрии, Сийярто отметил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США направила глобальную политику в сторону мира, и прямые переговоры России и США якобы возродили надежды на мир.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх