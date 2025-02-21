Венгрия выступает против нового пакета Евросоюза (ЕС) в поддержку Украины в размере 20 миллиардов евро, сообщил в четверг на платформе Х министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, утверждая, что таким образом продлевается война.
Венгрия выступила против поддержки ЕС Украины, заявив, что это лишь продлевает войну
Ранее служба иностранных дел ЕС выступила с предложением о дополнительной военной помощи Украине в размере шести миллиардов. Предложение предполагается обсудить на совещании министров иностранных дел стран ЕС в понедельник в Брюсселе.
В Брюсселе нет ясности, почему Сийярто говорил о 20 миллиардах, если предложение идет о шести миллиардах.
Министр сообщил, что цель этой инициативы ЕС - укрепить позиции Киева на возможных переговорах, а не давить на достижение мира. "Мы не будем поддерживать трату денег европейских налогоплательщиков на продление войны", - заявил министр.
Сийярто также заявил, что Венгрия не поддержит продление санкций ЕС, примененных к гражданам России и Беларуси.
Объясняя позицию Венгрии, Сийярто отметил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США направила глобальную политику в сторону мира, и прямые переговоры России и США якобы возродили надежды на мир.
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