Венгрия выступила против поддержки ЕС Украины, заявив, что это лишь продлевает войну

Ранее служба иностранных дел ЕС выступила с предложением о дополнительной военной помощи Украине в размере шести миллиардов. Предложение предполагается обсудить на совещании министров иностранных дел стран ЕС в понедельник в Брюсселе.

В Брюсселе нет ясности, почему Сийярто говорил о 20 миллиардах, если предложение идет о шести миллиардах.

Министр сообщил, что цель этой инициативы ЕС - укрепить позиции Киева на возможных переговорах, а не давить на достижение мира. "Мы не будем поддерживать трату денег европейских налогоплательщиков на продление войны", - заявил министр.

Сийярто также заявил, что Венгрия не поддержит продление санкций ЕС, примененных к гражданам России и Беларуси.

Объясняя позицию Венгрии, Сийярто отметил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США направила глобальную политику в сторону мира, и прямые переговоры России и США якобы возродили надежды на мир.

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