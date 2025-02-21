По информации береговой охраны Швеции, обрыв кабеля произошел у побережья острова Готланд, прокуратура начала предварительное расследование, пишет агентство ТТ.

О происшествии была проинформирована полиция Швеции.

"То, что мы сейчас можем сказать, это то, что мы информированы об этом случае, следим за ситуацией и сотрудничаем с соответствующими учреждениями. На данный момент у нас нет детальной информации, которой можно поделиться", - говорится в заявлении полиции.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон подчеркнул, что произошедшее следует оценивать в контексте ситуации с безопасностью.

"Мы очень серьезно относимся ко всей информации о возможных повреждениях инфраструктуры в Балтийском море. Как я уже говорил ранее, это нужно рассматривать с учетом существующей серьезной ситуации с безопасностью", - написал он на платформе Х.

Как уже сообщалось, в последние месяцы было прорвано несколько кабелей связи и электричества в Балтийском море. Эти случаи были связаны с саботажем России.

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