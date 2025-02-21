С момента полномасштабного вторжения России в Украину "Медиазона" и BBC систематически собирают данные о погибших и пропавших российских военных. Для этого анализируются сведения, опубликованные в СМИ, на государственных сайтах и в социальных сетях.

По данным журналистов, формирования так называемых "народных республик" в оккупированном Донбассе с начала войны потеряли от 21 000 до 23 500 человек.

Большая часть этих потерь пришлась на первый год войны. По подсчетам BBC, эти цифры сопоставимы с потерями официальных частей российской армии за тот же период.

В число официально подтвержденных погибших включены 16 171 человек, ранее осужденных и отправленных на войну из колоний.

Таким образом, как подсчитали в BBC, на каждые 10 российских военнослужащих, погибших в Украине, трое были заключенными, а еще двое - бойцами из "народных республик".

Журналисты подчеркивают, что реальные потери российской армии значительно выше, поскольку не обо всех погибших сообщается в открытых источниках.

По их оценкам, истинное число уничтоженных российских военных может варьироваться от 146 194 до 211 169 человек.

Если учитывать и потери в рядах вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР", то общий число погибших российских военных может составлять от 167 194 до 234 669 человек.

В июле 2023 года независимые издания "Медуза" и "Медиазона" провели исследование, основанное на математическом анализе и данных о сверхсмертности в России.

Согласно их расчетам, за два с половиной года войны в Украине погибли примерно 120 000 российских военных.

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