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Чакша считает, что ее отставка не ускорит реформы в образовании

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Андра Чакша
Андра Чакша Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

Министр образования и науки Латвии Анда Чакша ("Новое Единство"), отправленная в отставку в рамках "перезапуска" правительства, не согласна с критикой премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") и не считает, что смена министра поможет быстрее реализовать реформы в сфере образования.

На пресс-конференции Силиня заявила, что сфера образования сложна, а диалог с отраслью "в последнее время был не таким продуктивным".

"Работать с отраслью всегда будет непросто, будут возникать разногласия, но необходимо искать решения", - сказала премьер, объясняя кадровые перестановки.

Однако Чакша в своем посте в соцсетях опровергла обвинения в отсутствии диалога.

Чакша заявила, что видит в решении премьера "какую-то политическую логику", но не понимает ее сути.

"Если речь идет о "перезапуске", то смена министра в сфере, где проводятся масштабные реформы, на мой взгляд, только замедлит процесс", - заявила Чакша.

Она подчеркнула, что по вопросу нового механизма финансирования школ Programma skolā была достигнута "историческая договоренность" со всеми муниципалитетами, партнерами по сотрудничеству и социальными организациями.

Отвечая на вопрос LETA о своей деятельности в качестве министра, Чакша заявила, что работала с полной самоотдачей, понимая, что в этой сфере результаты появляются медленно.

"Как мне сегодня сказал один коллега, нам удалось "сдвинуть самые глубокие пласты", чего в сфере образования не удавалось раньше никому", - сказала Чакша.

Она признала, что вести диалог с отраслью было непросто, но, по ее словам, всегда удавалось найти хорошие решения - как в вопросе повышения зарплат учителям, так и в разработке новой системы финансирования школ.

В то же время она приветствовала намерение Силини продолжить внедрение нового механизма финансирования школ с 1 сентября.

"Я продолжу следить за реализацией этой программы уже в качестве члена правления "Нового Единства" и депутата Сейма", - заявила Чакша, дав понять, что не собирается покидать партию.

Чакша дважды занимала пост министра образования и науки:

  • В правительстве Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") - с декабря 2022 года по август 2023 года.
  • В правительстве Эвики Силини - с сентября 2023 года.

На посту министра Чакша неоднократно вступала в конфликты с Латвийским профсоюзом работников образования и науки, который требовал ее отставки и собирал подписи за выражение недоверия. Однако сама Чакша отказывалась уходить, заявляя, что не видит оснований для отставки.

В 2018 году Чакша была избрана в 13-й Сейм от Союза зеленых и крестьян (СЗК). Однако после выборов СЗК оказалась в оппозиции, и в 2019 году она вышла из Латвийской партии зеленых, сначала заявив, что останется во фракции СЗК, но спустя несколько дней перешла в партию "Единство".

На выборах 2022 года она была избрана в 14-й Сейм от "Нового Единства", после чего заняла пост министра образования и науки.

В 2016 году Чакша стала министром здравоохранения, когда Гунтис Белевич (СЗК) подал в отставку после скандала с внеочередным медицинским обслуживанием в Латвийском онкологическом центре.

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