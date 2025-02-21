Министр образования и науки Латвии Анда Чакша ("Новое Единство"), отправленная в отставку в рамках "перезапуска" правительства, не согласна с критикой премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") и не считает, что смена министра поможет быстрее реализовать реформы в сфере образования.
Чакша считает, что ее отставка не ускорит реформы в образовании
На пресс-конференции Силиня заявила, что сфера образования сложна, а диалог с отраслью "в последнее время был не таким продуктивным".
"Работать с отраслью всегда будет непросто, будут возникать разногласия, но необходимо искать решения", - сказала премьер, объясняя кадровые перестановки.
Однако Чакша в своем посте в соцсетях опровергла обвинения в отсутствии диалога.
Чакша заявила, что видит в решении премьера "какую-то политическую логику", но не понимает ее сути.
"Если речь идет о "перезапуске", то смена министра в сфере, где проводятся масштабные реформы, на мой взгляд, только замедлит процесс", - заявила Чакша.
Она подчеркнула, что по вопросу нового механизма финансирования школ Programma skolā была достигнута "историческая договоренность" со всеми муниципалитетами, партнерами по сотрудничеству и социальными организациями.
Отвечая на вопрос LETA о своей деятельности в качестве министра, Чакша заявила, что работала с полной самоотдачей, понимая, что в этой сфере результаты появляются медленно.
"Как мне сегодня сказал один коллега, нам удалось "сдвинуть самые глубокие пласты", чего в сфере образования не удавалось раньше никому", - сказала Чакша.
Она признала, что вести диалог с отраслью было непросто, но, по ее словам, всегда удавалось найти хорошие решения - как в вопросе повышения зарплат учителям, так и в разработке новой системы финансирования школ.
В то же время она приветствовала намерение Силини продолжить внедрение нового механизма финансирования школ с 1 сентября.
"Я продолжу следить за реализацией этой программы уже в качестве члена правления "Нового Единства" и депутата Сейма", - заявила Чакша, дав понять, что не собирается покидать партию.
Чакша дважды занимала пост министра образования и науки:
- В правительстве Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") - с декабря 2022 года по август 2023 года.
- В правительстве Эвики Силини - с сентября 2023 года.
На посту министра Чакша неоднократно вступала в конфликты с Латвийским профсоюзом работников образования и науки, который требовал ее отставки и собирал подписи за выражение недоверия. Однако сама Чакша отказывалась уходить, заявляя, что не видит оснований для отставки.
В 2018 году Чакша была избрана в 13-й Сейм от Союза зеленых и крестьян (СЗК). Однако после выборов СЗК оказалась в оппозиции, и в 2019 году она вышла из Латвийской партии зеленых, сначала заявив, что останется во фракции СЗК, но спустя несколько дней перешла в партию "Единство".
На выборах 2022 года она была избрана в 14-й Сейм от "Нового Единства", после чего заняла пост министра образования и науки.
В 2016 году Чакша стала министром здравоохранения, когда Гунтис Белевич (СЗК) подал в отставку после скандала с внеочередным медицинским обслуживанием в Латвийском онкологическом центре.
Novērtēju premjeres apņemšanos turpināt manis izstrādāto reformu un jaunā skolu finansēšanas modeļa ieviešanu no 1.septembra. Sekošu līdzi modeļa ieviešanai kā @Jauna_Vienotiba valdes locekle un Saeimas deputāte. Izdarīšu secinājumus par notikušo.2/4— Anda Čakša (@andacaksa) February 21, 2025
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