Чакша считает, что ее отставка не ускорит реформы в образовании

Она признала, что вести диалог с отраслью было непросто, но, по ее словам, всегда удавалось найти хорошие решения - как в вопросе повышения зарплат учителям, так и в разработке новой системы финансирования школ.

В то же время она приветствовала намерение Силини продолжить внедрение нового механизма финансирования школ с 1 сентября.

"Я продолжу следить за реализацией этой программы уже в качестве члена правления "Нового Единства" и депутата Сейма", - заявила Чакша, дав понять, что не собирается покидать партию.

Чакша дважды занимала пост министра образования и науки:

В правительстве Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") - с декабря 2022 года по август 2023 года.

В правительстве Эвики Силини - с сентября 2023 года.

На посту министра Чакша неоднократно вступала в конфликты с Латвийским профсоюзом работников образования и науки, который требовал ее отставки и собирал подписи за выражение недоверия. Однако сама Чакша отказывалась уходить, заявляя, что не видит оснований для отставки.

В 2018 году Чакша была избрана в 13-й Сейм от Союза зеленых и крестьян (СЗК). Однако после выборов СЗК оказалась в оппозиции, и в 2019 году она вышла из Латвийской партии зеленых, сначала заявив, что останется во фракции СЗК, но спустя несколько дней перешла в партию "Единство".

На выборах 2022 года она была избрана в 14-й Сейм от "Нового Единства", после чего заняла пост министра образования и науки.

В 2016 году Чакша стала министром здравоохранения, когда Гунтис Белевич (СЗК) подал в отставку после скандала с внеочередным медицинским обслуживанием в Латвийском онкологическом центре.

Novērtēju premjeres apņemšanos turpināt manis izstrādāto reformu un jaunā skolu finansēšanas modeļa ieviešanu no 1.septembra. Sekošu līdzi modeļa ieviešanai kā @Jauna_Vienotiba valdes locekle un Saeimas deputāte. Izdarīšu secinājumus par notikušo.2/4 — Anda Čakša (@andacaksa) February 21, 2025

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