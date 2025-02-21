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Трамп: Присутствие Зеленского на переговорах о мире не имеет значения

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Фото статьи
Фото: Aspects and Angles/Shutterstock

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 21 февраля, что не считает необходимым участие президента Украины Владимира Зеленского в переговорах с Россией о прекращении войны.

"Я не думаю, что его участие в этих встречах действительно важно", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Он уже три года там. Он только усложняет возможность заключить сделку", - добавил президент США.

Трамп начал прямые переговоры с Москвой по поводу прекращения войны в Украине, но при этом не пригласил к участию ни Киев, ни европейские страны.

Более того, в последние дни Трамп выступил с рядом громких заявлений, в которых обвинил Украину в разжигании войны, а также назвал Зеленского "диктатором без выборов".

"Он жалуется, что его не пригласили на встречу, где мы вместе с Саудовской Аравией пытаемся достичь мира. Но он три года участвует во встречах, и ничего не изменилось", - заявил Трамп в интервью.

Ранее стало известно, что на этой неделе представители США и России встретились в Саудовской Аравии, чтобы обсудить пути завершения войны в Украине.

При этом Киев не был приглашен к этим переговорам.

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