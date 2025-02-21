Экономист: "Перезапуск" правительства не приведет к значительным изменениям

"Это звучит как очередная рабочая группа", - отметил экономист.

По его словам, непонятно, какими полномочиями будет обладать эта команда, поскольку социальные партнеры и зарубежные инвесторы уже регулярно предлагают рекомендации правительству.

Гашпуитис считает, что для серьезного сокращения бюрократии этим вопросом должна заниматься Государственная контрольная служба с привлечением независимых аудиторов. Однако он подчеркнул, что даже рекомендации Государственного контроля далеко не всегда учитываются властями.

"Сейчас эта инициатива выглядит немного популистской, потому что у каждого будет свое мнение о том, что именно следует сократить", - сказал он.

Экономист предупредил, что не стоит впадать в крайности:

"Нельзя просто "все резко урезать"", - подчеркнул он.

При этом Гашпуитис признал, что уровень бюрократии в Латвии и ЕС в целом уже превысил разумные пределы.

"Внимание к этой проблеме своевременно и оправданно", - добавил он.

По мнению экономиста, необходим комплексный анализ функций государства:

Какие процессы должны оставаться в ведении государства, а какие можно передать частному сектору.

Какие требования навязывает Европейский Союз, а где Латвия сама перегибает палку.

Как избежать того, чтобы даже процесс сокращения бюрократии не запутался в новых бюрократических процедурах.

Ранее стало известно, что премьер-министр Силиня отправила в отставку трех министров:

Министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные");

Министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство");

Министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).

Она объяснила это тем, что в каждой из отраслей требуются "новые лидеры" с "свежим взглядом".

При этом Силиня призвала коалиционные партии оперативно предложить кандидатов на замену и подчеркнула, что новые министры должны быть утверждены уже на следующем заседании Сейма.

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