Объявленный премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") "перезапуск" работы правительства не принесет реальных перемен и улучшений. Такое мнение в интервью агентству LETA выразил экономист SEB Banka Дайнис Гашпуитис.
Экономист: "Перезапуск" правительства не приведет к значительным изменениям
По мнению Гашпуитиса, перестановки в Кабинете министров были предприняты скорее по политическим, чем по содержательным причинам.
Отставка министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные") была попыткой избавиться от публичных скандалов в транспортной отрасли.
Замена остальных двух министров (Анды Чакши и Улдиса Аугулиса) направлена на сохранение коалиции и баланс сил между партиями.
Экономист считает, что для действительно значительных изменений правительство должно четко сформулировать конкретные цели и задачи, которых оно стремится достичь.
"Эти задачи не могут быть только обязанностью отдельных министров, необходимо более активное участие и лидерство со стороны самой премьера", - отметил Гашпуитис.
Он подчеркнул, что реформы не должны ограничиваться только транспортной сферой или крупными инфраструктурными проектами.
"Нас ожидают вызовы гораздо большего масштаба", - заявил эксперт. "Важно увидеть, как правительство в целом справится с "перезапуском", и только тогда можно будет судить, это был реальный шаг вперед или просто пиар-ход".
Отвечая на вопрос о создании специальной команды частно-государственного партнерства, которая будет работать над сокращением административных барьеров, Гашпуитис выразил скептицизм.
"Это звучит как очередная рабочая группа", - отметил экономист.
По его словам, непонятно, какими полномочиями будет обладать эта команда, поскольку социальные партнеры и зарубежные инвесторы уже регулярно предлагают рекомендации правительству.
Гашпуитис считает, что для серьезного сокращения бюрократии этим вопросом должна заниматься Государственная контрольная служба с привлечением независимых аудиторов. Однако он подчеркнул, что даже рекомендации Государственного контроля далеко не всегда учитываются властями.
"Сейчас эта инициатива выглядит немного популистской, потому что у каждого будет свое мнение о том, что именно следует сократить", - сказал он.
Экономист предупредил, что не стоит впадать в крайности:
"Нельзя просто "все резко урезать"", - подчеркнул он.
При этом Гашпуитис признал, что уровень бюрократии в Латвии и ЕС в целом уже превысил разумные пределы.
"Внимание к этой проблеме своевременно и оправданно", - добавил он.
По мнению экономиста, необходим комплексный анализ функций государства:
- Какие процессы должны оставаться в ведении государства, а какие можно передать частному сектору.
- Какие требования навязывает Европейский Союз, а где Латвия сама перегибает палку.
- Как избежать того, чтобы даже процесс сокращения бюрократии не запутался в новых бюрократических процедурах.
Ранее стало известно, что премьер-министр Силиня отправила в отставку трех министров:
- Министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные");
- Министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство");
- Министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).
Она объяснила это тем, что в каждой из отраслей требуются "новые лидеры" с "свежим взглядом".
При этом Силиня призвала коалиционные партии оперативно предложить кандидатов на замену и подчеркнула, что новые министры должны быть утверждены уже на следующем заседании Сейма.
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