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Экономист: "Перезапуск" правительства не приведет к значительным изменениям

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Эксперт банка SEB Дайнис Гашпуитис
Эксперт банка SEB Дайнис Гашпуитис Фото: Edijs Pālens/LETA

Объявленный премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") "перезапуск" работы правительства не принесет реальных перемен и улучшений. Такое мнение в интервью агентству LETA выразил экономист SEB Banka Дайнис Гашпуитис.

По мнению Гашпуитиса, перестановки в Кабинете министров были предприняты скорее по политическим, чем по содержательным причинам.

Отставка министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные") была попыткой избавиться от публичных скандалов в транспортной отрасли.

Замена остальных двух министров (Анды Чакши и Улдиса Аугулиса) направлена на сохранение коалиции и баланс сил между партиями.

Экономист считает, что для действительно значительных изменений правительство должно четко сформулировать конкретные цели и задачи, которых оно стремится достичь.

"Эти задачи не могут быть только обязанностью отдельных министров, необходимо более активное участие и лидерство со стороны самой премьера", - отметил Гашпуитис.

Он подчеркнул, что реформы не должны ограничиваться только транспортной сферой или крупными инфраструктурными проектами.

"Нас ожидают вызовы гораздо большего масштаба", - заявил эксперт. "Важно увидеть, как правительство в целом справится с "перезапуском", и только тогда можно будет судить, это был реальный шаг вперед или просто пиар-ход".

Отвечая на вопрос о создании специальной команды частно-государственного партнерства, которая будет работать над сокращением административных барьеров, Гашпуитис выразил скептицизм.

"Это звучит как очередная рабочая группа", - отметил экономист.

По его словам, непонятно, какими полномочиями будет обладать эта команда, поскольку социальные партнеры и зарубежные инвесторы уже регулярно предлагают рекомендации правительству.

Гашпуитис считает, что для серьезного сокращения бюрократии этим вопросом должна заниматься Государственная контрольная служба с привлечением независимых аудиторов. Однако он подчеркнул, что даже рекомендации Государственного контроля далеко не всегда учитываются властями.

"Сейчас эта инициатива выглядит немного популистской, потому что у каждого будет свое мнение о том, что именно следует сократить", - сказал он.

Экономист предупредил, что не стоит впадать в крайности:

"Нельзя просто "все резко урезать"", - подчеркнул он.

При этом Гашпуитис признал, что уровень бюрократии в Латвии и ЕС в целом уже превысил разумные пределы.

"Внимание к этой проблеме своевременно и оправданно", - добавил он.

По мнению экономиста, необходим комплексный анализ функций государства:

  • Какие процессы должны оставаться в ведении государства, а какие можно передать частному сектору.
  • Какие требования навязывает Европейский Союз, а где Латвия сама перегибает палку.
  • Как избежать того, чтобы даже процесс сокращения бюрократии не запутался в новых бюрократических процедурах.

Ранее стало известно, что премьер-министр Силиня отправила в отставку трех министров:

  • Министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные");
  • Министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство");
  • Министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).

Она объяснила это тем, что в каждой из отраслей требуются "новые лидеры" с "свежим взглядом".

При этом Силиня призвала коалиционные партии оперативно предложить кандидатов на замену и подчеркнула, что новые министры должны быть утверждены уже на следующем заседании Сейма.

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