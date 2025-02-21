Изменения в правительстве не столь значительны, как можно было ожидать. Так оценил объявленные премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") перестановки лидер оппозиционного Национального объединения, депутат Сейма Илзе Индриксоне в комментарии агентству LETA.
Национальное объединение: Это правительство может свалить только само себя
"Мы не ожидали больших перемен и действительно их не видим", - заявила Индриксоне. "Полная картина станет яснее на следующей неделе, когда будут объявлены кандидаты на министерские посты".
Индриксоне считает, что судить о результативности "перезапуска" можно будет только через несколько месяцев. Однако она позитивно оценила тот факт, что Силиня подготовила список задач для новых министров и продемонстрировала решимость продолжать руководить правительством.
Тем не менее у нее есть опасения по поводу последствий перестановок, особенно в сфере образования.
"Образовательная отрасль не готова к новым реформам. У Анды Чакши (экс-министра образования от "Нового Единства") уже был свежий взгляд на процессы. Нельзя сказать, что он был плохим - все ждут внедрения новой системы финансирования школ. Но задержки связаны не с личностью министра", - отметила Индриксоне, которая также входит в Комиссию Сейма по образованию и культуре.
Она также выразила сомнения в логике распределения министерств между коалиционными партиями.
Индриксоне заявила, что Национальное Объединение готово взять на себя ответственность за формирование нового правительства, если нынешняя коалиция развалится.
"Снаружи это правительство никто не может свалить, они могут сделать это только сами", - подчеркнула она.
По ее словам, Национальное Объединение уже провело несколько встреч с лидерами партии "Объединенный список", где обсуждались возможные сценарии.
"Мы готовы взять на себя ответственность и работать в правительстве", - заявила Индриксоне.
Сегодня Индриксоне вместе с рядом министров встретилась с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, чтобы обсудить вопросы демографии.
Она раскритиковала заявление Силини о необходимости разработки новой демографической стратегии, сделанное на пресс-конференции.
"В Латвии уже есть достаточно демографических планов, но они не выполняются", - сказала Индриксоне.
Она также обвинила правительство в том, что при формировании бюджета на этот год не были поддержаны даже те инициативы по улучшению демографической ситуации, которые не требовали дополнительных расходов.
Ранее стало известно, что премьер-министр Эвика Силиня в рамках "перезапуска" работы правительства приняла решение заменить трех министров:
- Министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные");
- Министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство");
- Министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).
По словам Силини, после встреч со всеми членами правительства она пришла к выводу, что необходимы новые лидеры.
"Я благодарна прежним министрам за проделанную работу, но отрасли нуждаются в свежем взгляде, чтобы справляться с вызовами", - заявила она.
Силиня также призвала коалиционные партии как можно скорее предложить кандидатов на вакантные посты и подчеркнула, что новые министры должны быть утверждены на заседании Сейма 27 февраля.
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