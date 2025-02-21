Национальное объединение: Это правительство может свалить только само себя

"Снаружи это правительство никто не может свалить, они могут сделать это только сами", - подчеркнула она.

По ее словам, Национальное Объединение уже провело несколько встреч с лидерами партии "Объединенный список", где обсуждались возможные сценарии.

"Мы готовы взять на себя ответственность и работать в правительстве", - заявила Индриксоне.

Сегодня Индриксоне вместе с рядом министров встретилась с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, чтобы обсудить вопросы демографии.

Она раскритиковала заявление Силини о необходимости разработки новой демографической стратегии, сделанное на пресс-конференции.

"В Латвии уже есть достаточно демографических планов, но они не выполняются", - сказала Индриксоне.

Она также обвинила правительство в том, что при формировании бюджета на этот год не были поддержаны даже те инициативы по улучшению демографической ситуации, которые не требовали дополнительных расходов.

Ранее стало известно, что премьер-министр Эвика Силиня в рамках "перезапуска" работы правительства приняла решение заменить трех министров:

Министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные");

Министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство");

Министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).

По словам Силини, после встреч со всеми членами правительства она пришла к выводу, что необходимы новые лидеры.

"Я благодарна прежним министрам за проделанную работу, но отрасли нуждаются в свежем взгляде, чтобы справляться с вызовами", - заявила она.

Силиня также призвала коалиционные партии как можно скорее предложить кандидатов на вакантные посты и подчеркнула, что новые министры должны быть утверждены на заседании Сейма 27 февраля.

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